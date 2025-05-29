扮演鬼娃恰吉 美國演員艾德蓋爾逝世享壽61歲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯28日綜合外電報導）美國娛樂媒體TMZ證實，在「鬼娃恰吉」系列電影其中3部當中穿上道具服扮演「恰吉」（Chucky）的美國演員艾德蓋爾（Ed Gale）已經逝世，享壽61歲。

一名消息人士告訴TMZ，艾德蓋爾昨天在美國洛杉磯一家安寧中心過世。當艾德蓋爾去世時，這名消息人士陪伴在側。

艾德蓋爾的姪女凱瑟（Kayse）在臉書（Facebook）發表1篇誠摯的貼文，向這位「有趣的叔叔」致敬，說他的人生「已經謝幕，現在在死後的世界繼續演出」。

艾德蓋爾曾參演「天降神兵」（Howard the Duck）和「喋血僵屍鎮」（Chopper Chicks in Zombietown）等熱門邪典電影。

但他最為人知的，是在鬼娃恰吉系列電影中的「靈異入侵」（Child's Play）、「靈異七殺」（Child's Play 2）及「鬼娃新娘」（Bride of Chucky）將恰吉演得栩栩如生。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

艾德蓋爾身高僅約102公分，他是穿上道具服扮演鬼娃形態的恰吉，以及「天降神兵」裡的霍華鴨（Howard the Duck）。

至於恰吉生前人類形態、連環殺手查爾斯‧李‧雷（Charles Lee Ray），則是由美國演員布萊德杜瑞夫（Brad Dourif）飾演，他也為恰吉的鬼娃形態配音。（譯者：陳正健/核稿：張正芊）1140529