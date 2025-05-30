義大利修女趙秀容奉獻偏鄉 辭世享壽93歲

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（中央社記者郭宣彣新竹縣30日電）來自義大利的修女趙秀容長年對偏鄉貢獻，並於新竹縣尖石鄉錦屏村那羅部落設幼兒園，幫助無數貧困孩子，趙秀容今天辭世，享壽93歲。

趙秀容於1932年出生，於新竹縣尖石鄉山區長年奉獻原住民孩童教育，並在那羅部落建教堂、興辦幼兒園，陪伴部落孩子成長。

新竹縣竹北市長鄭朝方今天在臉書發文指出，來自義大利的趙秀容約在65年前來到台灣，超過一甲子的歲月奉獻給原民偏鄉幼兒教育，在當時物資貧乏的年代，趙秀容用一雙手、一句話、或一鍋湯溫暖孩子。

鄭朝方說，他與趙秀容在每年兒童節都有約定，要一起給予孩子溫暖，而上次最後見面是4月25日，趙秀容還關懷著他，讓他感到溫暖與鼓勵，想不到卻是最後的見面，實在不捨。

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竹科管理協會祕書長李道霖今天透過文字表示，他與趙秀容結緣於2017年，得知趙秀容想成為台灣人，因此發起連署，終在多方協助下，成功爭取到台灣身分證，一圓趙秀容成為台灣人的願望。

他說，今天得知趙秀容辭世深感悲慟，回想本月3日趙秀容參加母親節活動，與許多受助學生和好友團聚，沒想到竟成最後、也是最溫馨的一次相聚。（編輯：陳正健）1140530