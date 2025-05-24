天主教嘉義安仁家園設咖啡坊 助家庭變故青少年

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（中央社記者蔡智明嘉義縣24日電）天主教會嘉義教區安仁家園設立「來仁咖啡」工作坊今天開幕，讓院內家庭變故青少年透過實作，學習咖啡沖煮與門市營運等實務技能，培養職場態度與自信心，準備未來踏入職場。

嘉義縣長翁章梁、嘉義縣議會副議長陳怡岳、嘉義縣社會局長張翠瑤、無黨籍嘉義縣議員陳文忠、朴子市長吳品叡與六腳鄉長黃鉦凱等參加開幕儀式，成為「來仁咖啡」首批客人，由院內青少年接待提供餐飲服務。

翁章梁接受媒體聯訪表示，安仁家園2010年成立後，已照顧超過500名兒少，在這裡的孩子學會與社會互動，未來無論回歸原生家庭或成年後步入職場，都須具備基本生活與應對能力。

他說，民眾旅遊國立故宮博物院南部院區或蒜頭糖廠時，可順道到「來仁咖啡」休憩，喝杯咖啡，實質支持與鼓勵孩子們。

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家庭失能兒童與少年安置機構安仁家園表示，工作坊可讓青少年透過實作，累積經驗與成就感，但考量課業，目前規劃每週三到六營業。未來除實際營運，也將安排手沖咖啡、糕點烘焙等課程，透過專業培訓，協助孩子培養一技之長，準備好自立生活。

「來仁咖啡」位於六腳，名稱取自台語諧音「來喝咖啡」，蘊含親切邀約，店內擺設院內孩子製作陶藝與作品，呈現創作能量與生命故事。（編輯：李明宗）1140524