Billkin冥婚裸舞險外流 金百倫盼續集神明大亂鬥

（中央社記者王心妤台北23日電）改編自「關於我和鬼變成家人的那件事」的泰片「冥婚鬧泰大」，男主角Billkin重現裸跳鋼管舞時，因被騎士偷拍險讓照片外流。另監製金百倫許願合作續集，讓台泰神明大亂鬥。

影星許光漢隨著「舞孃」旋律裸跳鋼管舞，是電影「關於我和鬼變成家人的那件事」經典橋段，「冥婚鬧泰大」也讓當紅男星Billkin重現這段畫面，泰版監製班莊比辛達拿剛（Banjong Pisanthanakun）跟台版監製金百倫接受中央社記者專訪，分享拍攝的過程。

班莊笑說，為了這段拍攝，劇組煞費苦心，先是選在半夜拍攝，還用黑布把片場圍起來，只怕畫面外流，「拍攝時其實有很多車子來來往往，那時還有台摩托車已經騎走了，又繞回來拍，我們還去把那台車找回來，請他把影片刪除。」

金百倫也分享，「鬼家人」鋼管戲正好在寒流時拍攝，「時間大概是凌晨2、3點，片場對面就是一棟國宅，我們所有人要一直盯著國宅的窗戶，確認沒有人偷拍。」她分享，「許光漢很可憐的是天氣很冷還要跳舞，幸好那場是殺青戲，他很痛苦但也咬牙撐過了。」

此次改編，對於台版導演程偉豪宛如夢想成真，他曾說片中林柏宏騎在許光漢肩上的浴室戲，就是致敬班莊的招牌電影「鬼影」。不過班莊坦言，直到來台灣參加記者會才知道這個巧思，金百倫也爆料：「他（程偉豪）已經心碎一地了。」

「冥婚鬧泰大」在台灣上映中，雙方牽起的緣分仍未停止，金百倫訪問時笑喊，要把班莊跟泰版導演查揚諾布普拉寇（Chayanop Boonprakob）的護照沒收，除非2人答應合作。

她自曝有積極提出邀請，像是讓許光漢去泰國出任務，跟Billkin演的警察線人合作查案，而林柏宏跟泰版的PP Krit在天上微笑看著兩人之類的劇情，「我一直跟班莊說這個做完了，那下一個呢？」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

金百倫笑說：「我們兩邊有不同的文化養分，搞不好能弄一個台泰的驚悚大亂鬥，或是兩地背後的神明，還有民俗文化衍生一些驚悚情節，但這都是我跟他在家亂想的啦！」班莊也對此表示期待。

「冥婚鬧泰大」全台上映中。（編輯：吳素柔）1140523