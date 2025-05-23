餐飲業新顯學 AI查詢戰情室用說的也行

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（中央社記者林孟汝台北23日電）隨著智慧手機普及，數位化經營已成為餐飲業的新顯學，顧客只需拿起手機掃QR Code，就能輕鬆點餐外，路易奇集團還導入「自然語言AI（人工智慧）查詢戰情室」，協助店長用「說」的就能即時查詢營運關鍵數據，提升決策效率。

位於台北市市民大道美食一級戰區的「路易奇電力公司」，以工業風裝潢與開放式廚房顛覆傳統燒肉店印象。冷藏不冷凍、保證新鮮的肉品現點現切，主打「自己烤只要原價6折」的挑戰價，以減法哲學壓低服務成本，一創立便躍升為台北燒肉名店之一。

「說實話，和牛怎麼烤都是入口即化，誰幫你烤都是那個味道，最最高級的肉不需要技術。」這句自信十足的話來自董事長武俊傑。他曾在國中時加入幫派、被爸媽送出國，高中、大學都是在美國念，長期自己打理三餐引發對料理的熱情，轉向廚藝學校進修，卻發現「怎麼周遭好多同學都是不會拿刀的人」，念到一半決定直接投入職場實戰，在餐廳擔任廚師。

從爆紅到失利 學會專注初衷

回台後，武俊傑2013年與同學開設Mastro Cafe，靠「戰斧豬排」爆紅；2016年更代表台灣赴日參加國際廚藝競賽奪得金牌。然而Mastro Cafe卻在快速擴張後走下坡，儘管接受朋友與顧問的建議做出各種改變，最終仍以失敗收場。

2018年，他重新出發，創立路易奇洗衣公司，回到初心「只做自己覺得好吃的東西給客人」，以實在價格換來高CP值口碑。但2021年5月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封城期間，仍受到嚴重衝擊，面臨資金缺口逾新台幣4000多萬元，幸賴築間餐飲集團董事長林楷傑旗下「穎達聚創投」注資，才能挺過難關。

林楷傑也成為武俊傑的經營導師，教他放下「一人全控」的習慣，要相信左右手，帶著同仁一起成長。武俊傑從善如流，找來一群厲害的夥伴，至2025年5月，路易奇集團已拓展至11個品牌、33間分店，甚至插旗香港。無論是壽喜燒、韓式燒肉+豆腐鍋、布丁還是溫體牛火鍋等等，每個特色品牌都來自員工的喜歡及熱情。武俊傑說：「讓他們放手做做看，因為這就是當初我會成功的理由。」

打造即時數位模式 AI成為前線最佳幕僚

不過，這群從廚房升任管理職的店長，多數缺乏數位能力，卻要填報每日營收、來客數、庫存、清潔等冗長報表。「炒菜跟打電腦是背道而馳的兩件事，但公司要做財報、策略，就必須靠數據」武俊傑說。

為了讓餐廳現場的人更能夠專注本業，武俊傑爭取經濟部商業發展署的「建構零售暨服務業數據共享創新服務計畫」補助，從來客數較多的副品牌燒肉政宗開始導入「自然語言AI查詢戰情室」，透過中華民國資訊軟體協會協助整合銷售時點情報系統（POS）、企業資源規劃（ERP）、客戶關係管理（CRM）等系統，前場顧客用手機點餐、後端即時統計營收與點餐內容，分析銷售紀錄，精密計算出餐廳所需份量，減少食材損耗，減少廚餘及碳排產生，帶來更有效的庫存管理。

更重要的是，庫存管理變聰明了，避免人工盤點的辛苦及誤漏外，外場人員也能從消費紀錄優化顧客消費體驗，「外場就是服務客人，內場就是做好吃的菜，所有數字化的東西都交由AI來做就好了」。

「這讓店長可以像聊天一樣，用口說或輸入方式問AI：昨天營收多少？明天該進多少貨？AI還會自動生成圖表。」武俊傑說，過去查詢雨天銷售資料，辦公室得找一位助手查天氣與銷售紀錄，現在隨時問AI都有答案，不僅減少了大量收集資料的成本，做決定也更即時、快速，如果有關鍵指標異常，還可以在3秒內收到推播，相關人員就可以馬上介入處理。

他強調，「一家店會不會變得更好？不是我在遠端的辦公室遙控，而是在現場每天面對這些客人的店長，知道怎麼做才會更好。」武俊傑相信，授權現場、給予工具，是讓餐飲現場進化的關鍵。

近年來台灣餐飲業以驚人的速度成長，2023年全體餐飲業營收首次突破兆元大關，成為兆元產業之一。武俊傑希望台灣餐飲品牌能走向國際，但不諱言公司在建置無法馬上看到效益的軟硬體設備時，「花錢的時候是會痛的」，因此對於政府此次輔導傳統餐飲業導入AI，「我覺得很棒」，並呼籲政府能放寬餐飲業人力運用的彈性。

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做自己懂的事 創業別追市場熱點

每次創業都火紅的武俊傑也建議，年輕人創業不要去看市場需要什麼，而是要去做自己瞭解的事情，「除非你能花比別人多幾十倍的努力，不然你不理解的事情，一定也沒有競爭力」。（編輯：陳姿伶）1140523