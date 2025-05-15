火鍋業者運用AI送餐 搶攻年產值400億元商機

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（中央社記者余曉涵台北15日電）據統計全球的火鍋每年產值新台幣400億元的市場商機，為了在火鍋市場上嶄露頭角，有日式火鍋業者運用AI科技，打造軌道自動送餐系統，搭配線上點餐等，盼能吸引消費者目光。

時序即將進入夏天，近期仍有不少新店家開幕展店要搶攻台灣的火鍋市場。十承十餐飲集團日前在北市松江南京插旗全新日式鍋物品牌「和十Shabu」，主打只提供3種日式風味湯底及素食湯底，並引進日本火鍋吃完後會加入白飯或烏龍麵等作法，要讓饕客吃的不只是火鍋。

除此之外，業者指出，和十Shabu利用AI科技，引進AI智能軌道送餐系統，搭配線上點餐及日本常見的自助付款結帳系統，來節省出餐時間跟因應餐飲業缺工問題。

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十承十餐飲集團執行長暨「和十Shabu」創辦人林士騰表示，據統計全球的火鍋每年市場產值400億元，而台灣更屬於密集度第一級的市場戰區，預計今年底前會擴展至3家門店，3年力拼全台30間門店。

築間餐飲集團旗下全新品牌「芡芳石頭火鍋」日前陸續在台展店，主打桌邊現炒石頭火鍋，共8種湯底供消費者選擇；台中勤美洲際酒店則鎖定高端鍋物商機，推出中部唯一在五星飯店開設的火鍋餐廳采月鍋品；千葉餐飲集團日前也開幕全新日式鍋物品牌極千葉火鍋。（編輯：李亨山）1140515