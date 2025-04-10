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台灣大攜手女媧創造 推客製化智慧餐飲機器人

2025/4/10 12:37
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（中央社記者江明晏台北10日電）面對餐飲業缺工與高流動率的雙重挑戰，台灣大哥大今天宣布，攜手AI機器人新創「女媧創造」，推出全台首款支援高度客製化的智慧餐飲機器人方案，能執行自動送餐、回收餐具、補菜等外場任務。

台灣大哥大中小企業事業副總經理林德偉透過新聞稿表示，智慧送餐機器人由女媧創造研發製造，高度客製化能力是最大亮點。

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台灣大補充，這一款Made in Taiwan的智慧餐飲機器人具備高度彈性設定功能，能執行自動送餐、回收餐具、補菜等外場任務，並依店家需求客製桌邊語音互動、任務邏輯、路線與行走速度等功能，適用於各類型餐廳，也能靈活應用至醫療照護、旅館住宿等多元場域，展現跨業服務潛力。

市場上每台送餐機器人平均購置成本逾新台幣30萬元，台灣大哥大表示，旗下開發的智慧餐飲機器人採租賃制，以低門檻導入智慧服務，目前推出的「OP開店包」受中小型業者青睞，可整合行動市話、AI語音預約服務與線上點餐功能，搭配智慧餐飲機器人方案，每月萬元內可全面處理接聽、點餐、送餐等外場流程。（編輯：林家嫻）1140410

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