美債引發市場賣壓後回穩 亞股收盤走勢分歧

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（中央社香港23日綜合外電報導）美國債市繼21日引發市場賣壓後，在昨天稍微回穩，亞股今天收盤走勢分歧。美國聯邦眾議院昨天通過總統川普的大型降稅減支法案後，交易員觀察到美債殖利率小幅下滑。

法新社報導，國際信用評等機構穆迪（Moody's）16日摘除美國公債的頂級評等，及川普（Donald Trump）推進一項外界揣測可能使美國債務進一步擴大的法案後，對美國預算赤字的擔憂再次成為本週市場關注焦點。

美國政府21日標售20年期公債的情況不佳，加重了這些疑慮，使剛從4月川普關稅攻勢中復甦的股市受到打擊。

不過，美國聯邦眾議院昨天以些微票數差距表決通過川普的「一項大而美法案」（One Big, Beautiful Bill Act），並送交聯邦參議院審議後，債市投資人情緒回穩，美債殖利率下滑。這項法案將縮減社會安全網計畫，以支應2017年川普減稅政策延長10年的相關費用。

現已送交參院審議的這項法案，曾使擔憂美國正走向破產的財政鷹派人士質疑。獨立分析師示警說，該法案預估將在未來10年使美國赤字暴增多達4兆美元。

美債殖利率下滑，顯示外界對美債需求改善，歸功於美國就業市場、房屋銷售和工廠活動的樂觀數據；觀察家指出，這些數據顯示美國經濟依然穩健。

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亞股今天收盤漲跌互見，與美股昨天表現相似。東京、香港、雪梨及馬尼拉股市收高，上海、台北、首爾及威靈頓股市則收低。

此外，美國聯邦準備理事會（Fed）理事華勒（Christopher Waller）表示，若川普關稅降至10%左右，聯準會可能於今年下半年調降利率。（譯者：洪啓原/核稿：劉淑琴）1140523