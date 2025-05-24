迎高齡與少子化 林靜儀提慢性病與幼兒專責計畫

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（中央社記者趙麗妍台中24日電）面對高齡化與少子化時代，衛福部政務次長林靜儀今天表示，透過慢性病888計畫與癌症篩檢與治療，及幼兒專責制度的建立，讓長者健康在地老化，孩子成長過程的發育與疫苗接種獲得照顧。

台中醫院建院130周年系列研討會、HBSC 年會暨健康照護產業的韌性發展與策略轉型國際研討會，今天上午在台中醫院大禮堂舉行，邀請來自日本、非洲迦納等國醫學中心與醫學大學教授，與國內產官學界教授進行交流。

林靜儀、衛生福利部醫福會副執行長林名男、台中市衛生局副局長邱惠慈共同與會。面臨高齡化與少子化的挑戰，林靜儀提出上述配套措施，也關心如何營造友善護理職場。

林靜儀表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，全球都發生護理師離職或學成後未進入職場的困境，改善並提供護理人員良好的職場環境，讓醫院管理更友善且彈性，是政府此刻責無旁貸的任務。

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台中醫院院長黃元德分享台中醫院經驗，他表示，護理環境提升，除醫療環境提升外，工作負荷量要合理調整。配合國家政策，幫醫護調薪3%，也透過資訊化改善，減少過多的文書工作。

他說，院內設置托嬰中心，可收托員工以及鄰近社區的幼兒，讓護理人員安心上班、準時下班，在繁忙工作中也能照顧家庭，提供幸福職場感受。（編輯：李亨山）1140524