美司法部與波音達協議 737 MAX墜機案免刑事起訴

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（中央社紐約23日綜合外電報導）美國司法部今天表示，已與波音公司（Boeing Co.）達成初步協議，以解決針對737 MAX致命墜機案的長期刑事調查，此舉引起部分罹難者家屬譴責。

法新社報導，美國司法部在聯邦文件中說，根據一項「原則性協議」，波音將支付11億美元（約新台幣332億元），司法部將撤銷針對波音在737 MAX認證過程行為所提出的刑事指控。

如果法官批准這項協議，原定6月在德州沃斯堡（Fort Worth）舉行的刑事審判將不會舉行。

這項協議將可解決此案，無須要求波音承認在737 MAX機型的認證過程中存在詐欺行為。波音737 MAX飛機在2018年與2019年發生兩起空難，共奪走346條人命。

部分罹難者家屬猛烈抨擊這項和解協議，稱這是對波音的讓步。

對波音提告的原告律師德路易（Javier de Luis）在聲明中說：「（司法部）此一行為向全國各地的公司傳達的訊息是，別擔心你的產品對顧客是否安全。」

代表罹難者家屬的律師凱素（Paul Cassell）說：「對美國史上最致命的公司犯罪而言，這種不起訴協議是前所未見，且顯然是錯誤的。我的家人將反對並希望能說服法院駁回。」

但司法部在簡報中援引其他家屬的意見，他們表示希望解決此案，其中一名家屬說，「每當這起案件在法院或其他論壇中被提起討論時，就會再次掀起我們的悲傷情緒」。

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司法部在文件中稱這項協議是「公平且公正的解決方案，符合公眾利益」。

司法部表示：「這項協議保證波音將立即承擔進一步責任並帶來實質利益，同意避免進入審判程序帶來的不確定性與訴訟風險。」（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1140524