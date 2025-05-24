加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
特派現場／羅馬展出百件巴洛克珍品 印證17世紀全球化已夯
首頁 / 文化

羅馬展出百件巴洛克珍品 印證17世紀全球化已夯

2025/5/24 07:50（5/24 09:44 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
奎里納爾馬廄博物館舉辦「全球化巴洛克」特展，展出義大利傳教士利瑪竇在明朝繪製的「坤輿萬國全圖」副本，顯示17世紀的羅馬已十分全球化。中央社記者黃雅詩羅馬攝114年5月24日
奎里納爾馬廄博物館舉辦「全球化巴洛克」特展，展出義大利傳教士利瑪竇在明朝繪製的「坤輿萬國全圖」副本，顯示17世紀的羅馬已十分全球化。中央社記者黃雅詩羅馬攝114年5月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩羅馬23日專電）從巨幅日本漆畫屏風，到傳教士利瑪竇在明朝繪製的「坤輿萬國全圖」，上百件17世紀時期與羅馬相關的珍奇藝術品，首度匯集在義大利總統府旁博物館展出，呈現當時的羅馬已極具「全球化視野」。

奎里納爾馬廄博物館（SCUDERIE DEL QUIRINALE）舉辦「全球化巴洛克」（BAROCCO GLOBALE）特展，呈現17世紀時，羅馬藝文界已薈萃了來自非洲、亞洲、中東的多元世界觀，展期至7月13日止。

共同策展人佛雷多利尼（Francesco Freddolini）向中央社表示，這是義大利公共展覽過去從未觸及的主題，這些展品印證羅馬早在400年前，已跟許多遙遠文明關係密切，認識這段歷史，有助理解當代全球性議題。

巴洛克藝術強調繁複誇飾與色彩動感。佛雷多利尼說，選擇17世紀巴洛克藝術為策展主題，因為那是羅馬「全球化」集大成時期，例如當時教宗保祿五世，也積極將觸角拓展到歐陸之外。

展覽一開場，展示一尊罕見的非洲裔大理石半身像，這是由教宗保祿五世下令製作的剛果大使內文達（Antonio Manuel Ne Vunda）紀念像，他是首位非裔人士獲此尊榮待遇。

主辦單位表示，在先教宗方濟各推動下，這座半身雕像此次是首度從羅馬宗座「聖母大殿」（Basilica di Santa Maria Maggiore）外借展覽。

「全球化巴洛克」特展展品，17世紀時的教宗保祿五世下令製作剛果大使內文達的大理石半身像，內文達是首位獲得此一殊榮的非洲裔人士。中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年5月24日
「全球化巴洛克」特展展品，17世紀時的教宗保祿五世下令製作剛果大使內文達的大理石半身像，內文達是首位獲得此一殊榮的非洲裔人士。中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年5月24日
「全球化巴洛克」特展共同策展人佛雷多利尼向中央社表示，這是義大利公共展覽過去從未觸及的主題，這些展品印證羅馬早在400年前，已跟許多遙遠文明關係密切。中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年5月24日
「全球化巴洛克」特展共同策展人佛雷多利尼向中央社表示，這是義大利公共展覽過去從未觸及的主題，這些展品印證羅馬早在400年前，已跟許多遙遠文明關係密切。中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年5月24日

佛雷多利尼指出，展品顯示，許多巴洛克藝術家開始將非裔人物納入創作，甚至大師貝尼尼（Gian Lorenzo Bernini）最知名的雕塑「四河噴泉」中，代表南美拉布拉他河（Río de la Plata）的人物也明顯有非裔體態，似乎暗指當時非裔人口遭強制運往美洲的情況。

在「教會與世界」展廳，則展出天主教在明朝傳入中國的互動，包括法國耶穌會士金尼閣（Nicolas Trigault）身著漢服的畫像，書籍紀載的義大利耶穌會士利瑪竇畫像，以及利瑪竇與中國畫家繪製的巨幅「坤輿萬國全圖」副本等。

展覽另顯示，除了非裔人物，外來的鮮豔花卉、野生動物，也一度成為巴洛克藝術的流行主題。

在「羅馬與全球外交」展廳，則可從巨幅的日本松鶴圖屏風，和以日文、拉丁文撰寫的文件，一窺教廷與早期日本天主教徒的關係。

google news透過 Google News追蹤中央社

展覽最終，以一件法國大師普桑（Nicolas Poussin）的有趣作品總結，在這幅名為「漢尼拔翻越阿爾卑斯山」的作品中，主角漢尼拔騎著一頭名為唐迪亞戈的大象。

佛雷多利尼說，其實這幅算是大象唐迪亞戈的肖像畫，牠出生在印度，跨越各大洲到達羅馬，住在羅馬市中心威尼斯宮，在當時具有超人氣，「這幅畫述說一個完全羅馬化又極具跨國性的故事，這隻大象激發了眾人對異國的想像力。」（編輯：陳慧萍）1140524

#方濟各
#日本
#義大利
#非裔
#總統府
#羅馬
#利瑪竇
「全球化巴洛克」特展展品，17世紀教宗收藏禮品當中，包括巨幅的日本松鶴圖樣屏風，顯示梵蒂岡與早期日本天主教徒的關係。中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年5月24日
「全球化巴洛克」特展展品，17世紀教宗收藏禮品當中，包括巨幅的日本松鶴圖樣屏風，顯示梵蒂岡與早期日本天主教徒的關係。中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年5月24日
「全球化巴洛克」展覽作品包括法國耶穌會士金尼閣（Nicolas Trigault）身著漢服的畫像，是比利時大師魯本斯（Peter Paul Rubens）作品。中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年5月24日
「全球化巴洛克」展覽作品包括法國耶穌會士金尼閣（Nicolas Trigault）身著漢服的畫像，是比利時大師魯本斯（Peter Paul Rubens）作品。中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年5月24日
延伸閱讀
繪畫的興起 14世紀義大利小鎮西恩那作品倫敦展出以圖像為共同語言 義大利盼與台灣建立緊密連結義式魅力在台北國際書展 主題國開啟想像無邊魅力中國打壓台灣 布拉格書展拒撤國旗強調尊重民主自由台灣文化in大阪世博 百場活動宣傳奇蹟之島莫內睡蓮等52件印象派真跡 富邦美術館6/11展出
利瑪竇
教宗方濟各出身拉美天主教首位 不畏政治標籤針砭時事力倡和平
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：