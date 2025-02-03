義式魅力在台北國際書展 主題國開啟想像無邊魅力

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（中央社記者葉冠吟台北3日電）創造力源自於無限想像力，2025台北國際書展迎來義大利擔任主題國，以「想像無邊」為題，邀台灣讀者透過閱讀、插畫、漫畫，體驗義大利如何以繪本改變世界及充滿故事的文化魅力。

擁有豐富歷史文化的義大利，不管在藝術、建築、時尚及飲食都引領世界潮流，擁有「插畫界奧斯卡」美譽的波隆那插畫展，每年更吸引世界優秀插畫家與出版社參加角逐，被視為全球童書和繪本的風向指標。

繼先後擔任波蘭華沙、德國法蘭克福等書展主題國後，義大利今年將交流陣地轉往距離遙遠但哲理相通的東方。策展團隊指出，亞洲是義大利圖書翻譯版權交易的第2大區域夥伴，僅次於歐洲，其中更以兒童和青少年類別為其大宗。

今年適逢義大利文學巨擘卡爾維諾（Italo Calvino）逝世40週年。策展團隊指出，在卡爾維諾經典著作「給下一輪太平盛世的備忘錄」的「顯」篇章序言裡，他引用了文藝復興先驅但丁詩句「然後如雨般降臨在那高遠的幻想中」。成為本屆參展主題「想像無邊」的靈感來源，義大利創作者們帶著渴望相互理解的心意，跨過地理距離，分享他們的創作歷程，開啟一場知識與思想的新對話。

這次義大利主題國除了多元活動講座，同時策劃2檔展覽：「從插圖到漫畫，繪壇新秀的筆下春秋」、「IBBY義大利童書繪本精選：故事改變世界」。前者將帶來30名義大利新秀插畫家與漫畫家作品，後者則展示60本於2023至2024年間出版的優質義大利童書繪本。

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此外，高達11名義大利重量級創作者也將來台與讀者互動，包含多領域涉獵的知名義大利繪本作家大衛．卡利 （Davide Cali）、義大利歷史懸疑小說界領軍人物、「摩納哥天使」作家法比安諾．馬西密（Fabiano Massimi）等。作者類型橫跨多領域，涵蓋兒童文學、繪本、當代文學、推理小說、歷史懸疑小說與圖像藝術。

主題國展區則基於現代輕盈與環境永續，打造宛如義大利城鎮氛圍，期許透過書展呈現千年前義大利人的兼容並蓄與強韌堅毅，期待成為今日人類共享的價值觀。2025台北國際書展將於2月4日至9日於台北世貿一館熱鬧開展。（編輯：龍柏安）1140203