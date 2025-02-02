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2025台北國際書展倒數 十大追星路線指南公開

2025/2/2 14:52（2/2 15:41 更新）
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2025台北國際書展4日起將連6天在台北世貿中心一館與書迷相聚。主辦單位推出愛書人攻略「閱讀異世界」的十大追星路線，供書迷參考。（台北書展基金會提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年2月2日
2025台北國際書展4日起將連6天在台北世貿中心一館與書迷相聚。主辦單位推出愛書人攻略「閱讀異世界」的十大追星路線，供書迷參考。（台北書展基金會提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年2月2日
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（中央社記者葉冠吟台北2日電）2025台北國際書展倒數，4日起將連6天在台北世貿中心一館與書迷相聚；主辦單位更推出愛書人攻略「閱讀異世界」十大追星路線，讓民眾從日本作家吉本芭娜娜追到退役球星周思齊。

本屆書展以「閱讀異世界」為題，義大利擔任主題國，主辦單位預計有上千場活動在6天展期內舉辦；今年書展主打十大追星路線：「童書大師」、「義大利主題」、「國際焦點」、「文青最愛」、「跨界名人」、「暢銷魅力」、「影視多棲」、「網紅說書」、「圖像繪本」、「親子最愛」。

本屆邀請到不少人氣童書作家，日本就有「100層樓的家」系列作者岩井俊雄、「怪傑佐羅力」作者原裕夫妻檔、「最好玩的美術畫畫課」英國插畫家杜莎（Marion Deuchars）等；「義大利主題」更直接請到11名作家來台，出版類型綜跨各項領域，包含連續3年榮獲義大利兒童文學桂冠的作家馬蒂安基利（Susanna Mattiangeli）。

「國際焦點」絕不能錯過，日本知名療癒系天后吉本芭娜娜、芥川賞作家九段理江、「巴黎的獅子」國際知名繪本創作者阿雷馬娜（Beatrice Alemagna）等；「文青最愛」則有永不缺席的白先勇、李昂、吳明益，與為台灣拿下美國國家圖書獎翻譯大獎的楊双子等大咖作家群。

擁有高支持度的「網紅說書」也是話題目標，從棒球YouTuber「台南Josh」、知識型YouTuber「超級歪SuperY」到「不正常人類研究所」的張修修，也將跨出螢幕與讀者見面。

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較為特別的「跨界名人」，除了「周董」周思齊、主持人曾寶儀、前新聞主播沈春華等外，還有CEO級人物親自開講，包含趨勢科技共同創辦人陳怡蓁、捷安特董事長杜綉珍、cama連鎖咖啡品牌創辦人何炳霖、公益平台文化基金會董事長嚴長壽等。

為方便粉絲掌握追星，主辦單位表示，即日起於書展官網的「活動行事曆」，選擇「活動地點」並輸入「作家名字」，馬上能輕鬆掌握上百名作家、藝人動態，讓粉絲不會錯過與偶像見面機會。（編輯：陳仁華）1140202

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