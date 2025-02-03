電子書蔚為風潮 書展成兵家必爭之地

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（中央社記者邱祖胤台北3日電）台北國際書展不只賣實體書，近來也成為電子書閱讀器廠商的必爭之地，如博客來網路書店今年推出首款閱讀器就以書展為發表會場，其餘廠商也進駐書展向讀者招手，開拓紙本外的閱讀世界。

今年1月電子書閱讀器呈現激烈競爭狀態，先是電商平台MOMO推出自家電子書閱讀器，大舉進軍電子書市場，後有30年歷史的博客來網路書店預告將於書展期間發布首款閱讀器。

去年台北國際書展，包括讀墨Readmoo、樂天Kobo均把握機會在現場展示新機種及新功能，今年讀墨Readmoo未參展，但博客來加入，加上在樂天Kobo、HyRead、Pubu電子書城均參加，為電子書市場帶來新活力。

不少民眾好奇，台北國際書展幾乎是實體書的天下，民眾除了前來撿便宜、採購需要的書、參加講座，以及爭睹作家風采，很難想像電子書要如何在書展現場「賣」。

對此業者表示，書展畢竟是台灣乃至全世界最大以書為主題的展會之一，電子書相關廠商參展，主因是客群相近，同為對閱讀高度關注的消費族群，喜愛讀紙本書的讀者和電子書讀者並非涇渭分明，有希望透過書展從原本習慣閱讀紙本的族群中，抓到潛在消費群。

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業者指出，書展會場也許難以賣「電子書」，但對廠商而言，除了推廣自家產品、吸收會員、以各種優惠吸引讀者外，作為新的閱讀習慣推廣，在現場和讀者面對面，其實還是有實質幫助。

至於電子書或更多科技是否會改變書展面貌，根據台北書展基金會發布新聞稿，今年國際書展就推出數位主題館，邀請獲第48屆金鼎獎「數位出版獎」的聯合文學雜誌總編輯王聰威以「命運交織的旅店」為主題，策畫一場由AI與8名真人作家協作的展覽，民眾也許可以從中想像、預見台北國際書展的未來。（編輯：龍柏安）1140203