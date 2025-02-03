台北國際書展2/4開幕 8主題館邀民眾閱讀異世界

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（中央社記者邱祖胤台北3日電）台北國際書展於2月4日登場，今年書展主題定為「閱讀異世界」，主辦單位特別規劃童書區、數位學習區、讀字公民書區等8大主題館，邀民眾享受閱讀樂趣。

台北書展基金會表示，去年國內外共有509家出版社參與，6天展期進場人次達55萬，參觀人數較2023年成長9％，出版社業績大幅成長，業者期待今年買氣更上層樓。

國際書展導覽地圖點這裡

延續去年相關政策，青年朋友憑文化幣購買門票還可以折抵購書金，今年文化幣發放更將16至22歲往下拓展至13至15歲，期待再帶動一波購書潮。

每年書展期間，不少書迷衝著名人、明星而來，去年陸續有不少天王級歌仔戲演員出書，包括楊麗花、葉青、孫翠鳳等人，孫翠鳳在開幕第1天（4日）率先登場；楊麗花則在閉幕日（9日）壓軸，由於楊麗花已高齡80，年前宣告僅以預錄畫面露臉，由弟子陳亞蘭代為主持發表會，葉青目前在書展暫無活動。

國際作家方面，在台灣擁有高人氣的日本作家吉本芭娜娜，6日將與知名主持人、暢銷書作家蔡康永對談；此外甚少參加台北國際書展的漫畫家朱德庸，暌違6年推出新作「一個人的人生未爆彈」，9日將舉辦新書發表會。

近年AI議題火熱，新科技在書展亦成為新焦點，書展期間將有謝哲青、歐馬克談「AI時代的困境與突破」（8日）；蕭詒徽、林新惠「東京都同情塔」新書分享會（8日），探討ChatGPT與小說創作話題；書展規劃「數位主題館」，將有AI與8名真人作家協作的展覽。

政經方面，民眾關心國際局勢及政治氣氛，外交部政務次長吳志中和姜皇池等人將參加「戰後臺美關係發展」新書發表暨座談會（6日）；韓國短暫宣布戒嚴造成政局動盪，學者朱立熙「5.18光州！光州！」新書座談會（4日）從重要事件剖析韓國政局。

版權推動同樣是書展重頭戲，去年文策院邀請18國30名買家團前來，整體版權桌次會議成長185％，今年文策院同樣規劃15國30位出版專業人員來台，包含編輯、版權代理、譯者及書探，將與台灣出版社進行超過百場商務媒合會議，並參與版權推介活動。

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受邀的譯者也將於書展舉辦「不只是翻譯：台書外譯推廣的譯者角色」講座，分享翻譯現場的幕後故事。

此外，去年現場閱讀活動總場次高達1162場，出版社在各自展位辦的活動，年前已陸續公告，台北國際書展不再只是賣書會，而是規模盛大的閱讀論壇。（編輯：龍柏安）1140203