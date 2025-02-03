加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化
台北國際書展
新聞專題
台北國際書展4/148
首頁 / 文化

台北國際書展2/4開幕 8主題館邀民眾閱讀異世界

2025/2/3 10:53（2/3 11:23 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為2024年台北國際書展。（中央社檔案照片）
圖為2024年台北國際書展。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北3日電）台北國際書展於2月4日登場，今年書展主題定為「閱讀異世界」，主辦單位特別規劃童書區、數位學習區、讀字公民書區等8大主題館，邀民眾享受閱讀樂趣。

台北書展基金會表示，去年國內外共有509家出版社參與，6天展期進場人次達55萬，參觀人數較2023年成長9％，出版社業績大幅成長，業者期待今年買氣更上層樓。

國際書展導覽地圖點這裡

延續去年相關政策，青年朋友憑文化幣購買門票還可以折抵購書金，今年文化幣發放更將16至22歲往下拓展至13至15歲，期待再帶動一波購書潮。

每年書展期間，不少書迷衝著名人、明星而來，去年陸續有不少天王級歌仔戲演員出書，包括楊麗花、葉青、孫翠鳳等人，孫翠鳳在開幕第1天（4日）率先登場；楊麗花則在閉幕日（9日）壓軸，由於楊麗花已高齡80，年前宣告僅以預錄畫面露臉，由弟子陳亞蘭代為主持發表會，葉青目前在書展暫無活動。

國際作家方面，在台灣擁有高人氣的日本作家吉本芭娜娜，6日將與知名主持人、暢銷書作家蔡康永對談；此外甚少參加台北國際書展的漫畫家朱德庸，暌違6年推出新作「一個人的人生未爆彈」，9日將舉辦新書發表會。

近年AI議題火熱，新科技在書展亦成為新焦點，書展期間將有謝哲青、歐馬克談「AI時代的困境與突破」（8日）；蕭詒徽、林新惠「東京都同情塔」新書分享會（8日），探討ChatGPT與小說創作話題；書展規劃「數位主題館」，將有AI與8名真人作家協作的展覽。

政經方面，民眾關心國際局勢及政治氣氛，外交部政務次長吳志中和姜皇池等人將參加「戰後臺美關係發展」新書發表暨座談會（6日）；韓國短暫宣布戒嚴造成政局動盪，學者朱立熙「5.18光州！光州！」新書座談會（4日）從重要事件剖析韓國政局。

版權推動同樣是書展重頭戲，去年文策院邀請18國30名買家團前來，整體版權桌次會議成長185％，今年文策院同樣規劃15國30位出版專業人員來台，包含編輯、版權代理、譯者及書探，將與台灣出版社進行超過百場商務媒合會議，並參與版權推介活動。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

受邀的譯者也將於書展舉辦「不只是翻譯：台書外譯推廣的譯者角色」講座，分享翻譯現場的幕後故事。

此外，去年現場閱讀活動總場次高達1162場，出版社在各自展位辦的活動，年前已陸續公告，台北國際書展不再只是賣書會，而是規模盛大的閱讀論壇。（編輯：龍柏安）1140203

#文策院
#出版情報
#楊麗花
#謝哲青
#台北國際書展
#吳志中
#孫翠鳳
#吉本芭娜娜
#姜皇池
2025台北國際書展4日起將連6天在台北世貿中心一館與書迷相聚。主辦單位推出愛書人攻略「閱讀異世界」的十大追星路線，供書迷參考。（台北書展基金會提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年2月2日
2025台北國際書展4日起將連6天在台北世貿中心一館與書迷相聚。主辦單位推出愛書人攻略「閱讀異世界」的十大追星路線，供書迷參考。（台北書展基金會提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年2月2日
延伸閱讀
電子書蔚為風潮 書展成兵家必爭之地逾50名國際作家訪台 吉本芭娜娜攜新書對談蔡康永義式魅力在台北國際書展 主題國開啟想像無邊魅力2025台北國際書展倒數 十大追星路線指南公開台北國際動漫節2月登場 估創2.5億元商機
楊麗花
和楊麗花王不見王？葉青撇不合：感謝她給機會洪文棟母親遺產稅案 楊麗花等6人判付3千餘萬確定
孫翠鳳
台灣戲曲藝術節4月登場 11組團隊精彩辯證虛實屏東王船文化館慶開幕 明華園封街公演座無虛席
台北國際書展
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台北國際書展 香港專區快遞台港文化議題
17
更多編輯台推薦新聞：