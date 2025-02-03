逾50名國際作家訪台 吉本芭娜娜攜新書對談蔡康永

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（中央社記者葉冠吟台北3日電）2025台北國際書展明天開跑，超過50名國際作家齊聚，日本療癒系作家吉本芭娜娜帶著新書「吹上奇譚」造訪，與生成式AI共創小說獲得芥川獎、引發熱議作家九段理江也將首度訪台。

在台灣擁有龐大書迷的日本作家吉本芭娜娜，推出久違的長篇小說「吹上奇譚」，以睡覺是超能力、充滿奇幻色彩的冒險故事，為孤單辛苦的年輕人打氣，她將於6日下午現身書展與讀者見面互動，並由台灣知名主持人蔡康永擔任與談者。

因「5％內容由生成式AI協作」引發關注的人氣話題作「東京都同情塔」、2024年芥川獎得主九段理江也將首度訪台，親自與台灣作家林新惠、蕭詒徽對談AI創作與語言意志的多重面向；直木賞作家中島京子亦會透過被改編電視劇的作品「體貼的貓咪」談論日本排外及移民困境。

而深受小朋友喜愛的「知識大迷宮」系列作者香川志織，及改編動畫的暢銷童書「怪傑佐羅力」作者原裕、原京子夫妻檔也要來台和小粉絲們見面；「100層樓的家」系列作者岩井俊雄則不僅新書發表外，還會舉辦說故事時間與工作坊，親民度滿分。

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除了本屆書展主題國義大利，將大陣仗邀請11名義大利重量級創作者，及義大利波隆那兒童書展顧問高瑞俠（Grazia Gotti）來台開講外，鄰近台灣的香港也不遑多讓，一口氣力邀多達17名台灣讀者熟悉的作家參與，包含喬靖夫、黃裕夫、香草、陳慧、鄧小樺等都將親自與大家面對面。

書展團隊指出，今年共有超過50名、橫跨超過10個國家地區作家，從義大利、比利時、捷克、波蘭、英國、美國、法國、泰國、日本、香港等熱情齊聚，盼在台北國際書展共同點燃閱讀火花。（編輯：龍柏安）1140203