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台北書展攤位求新求變 從魔術方塊到AI沙龍

2025/2/6 10:48（2/6 11:18 更新）
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台北國際書展6日進入第3天，啟明出版社展位外觀以燈片構築，上面呈現粗獷手寫體英文Leave the World Behind，即此次策展主題「把世界留在後頭」，向所有讀者及創作者致敬。（啟明出版提供）中央社記者邱祖胤傳真 114年2月6日
台北國際書展6日進入第3天，啟明出版社展位外觀以燈片構築，上面呈現粗獷手寫體英文Leave the World Behind，即此次策展主題「把世界留在後頭」，向所有讀者及創作者致敬。（啟明出版提供）中央社記者邱祖胤傳真 114年2月6日
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（中央社記者邱祖胤台北6日電）台北國際書展進入第3天，本屆攤位求新求變、爭奇鬥豔，如啟明出版社外觀如魔術方塊；數位主題館推出AI小說試寫區，裝潢如復古風沙龍；讀字公民書區則把展區打造成時尚走秀舞台。

啟明出版社展位外觀以燈片構築，上面呈現粗獷手寫體英文Leave the World Behind，就是這次的策展主題「把世界留在後頭」。發行人林聖修接受中央社記者訪問表示，「這個主題指的是我們的讀者，對我們來說，他們都是時代創造者，總是帶著批判思考、樂於探索、自信表現自己、勇敢與世界衝撞」。

林聖修表示，這次攤位由WaitWhat Space Studio設計，嘗試以藝廊形式展出書籍，每種書僅陳列一本，場內備有書籍目錄供讀者勾選，結帳後由工作人員自美麗的書牆上揀貨，讓讀者逛展時更能沉浸於書籍中。

特別的是，出版社這回也將讀者視為展出一部分，林聖修表示，啟明的讀者有許多本身也是創作者，有許多精采創作，因此他特別邀請23位創作者展出他們的作品，包括音樂創作者Leo王、謝明諺，文字創作者潘柏霖、製霧所，影像創作者台南妹仔ayo、擺擺等人。

這些讀者的作品呈現在展位內部的中內展櫃，上方懸吊著由messagingleaving團隊用3款啟明t-shirt作為素材做的裝置藝術；另一側讀者創作者牆面則有畫家游博任為每位創作者畫的頭像。

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而書展主辦單位規劃8大主題館之一的「數位主題館」，由聯合文學雜誌總編輯王聰威策劃，軟體方面邀請工程師量身訂作AI，並展出與8名真人作家協作的作品，民眾現場也可參與體驗；硬體方面則在開放空間裡營造一處充滿復古風的沙龍區，讓讀者宛如置身作家常出入的咖啡廳或餐酒館。

此外，近年一直成為台北國際書展亮點的「讀字公民書區」，繼前年的殘酷工地、去年的繽紛樂園主題之後，今年以「讀字Fashion」為題打造時尚舞台，構築閱讀與公共議題交融的沉浸式環境，並透過伸展台、後台化妝室與記者會布景，打破傳統的書籍陳列方式，讓讀者成為秀場主角，並親身體驗社會運動工作者日常，享受全新的閱讀體驗。（編輯：張雅淨）1140206

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