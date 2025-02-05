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楊双子、金翎書展會書迷 談原作與翻譯奇幻之旅

2025/2/5 12:57
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（中央社記者邱祖胤台北5日電）台灣文化作品「臺灣漫遊錄」去年獲美國國家圖書獎，成為全球文壇的驚嘆號，作者楊双子及譯者金翎昨天現身台北國際書展。楊双子說，她歡迎任何形式改編，唯獨不能改變故事主角的性別；金翎說，原作的註解幫譯者解決很多問題，讓翻譯更流暢。

2025台北國際書展昨天開幕首日，下午主題廣場舉辦「翻譯是原作的旅行－從『臺灣漫遊錄』到Taiwan Travelogue」講座，由楊双子、金翎進行對談，文學評論家曲辰主持，吸引數百名書迷到場聆聽。

楊双子提到，無論是翻譯或改編作品，她對譯者、改編者及合作方都保持信任態度。影視改編方面，她身為看金庸小說及無數金庸改編影視作品長大的小孩，知道許多改編金庸也都接受了，因此她也不會太在意，唯獨角色性別一定不能改變，像是「青山正太郎＋王千鶴」這樣的組合，她絕對不能接受。

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在「臺灣漫遊錄」中文原著中，楊双子用了大量註解介入小說，金翎說，在英文出版市場裡，翻譯文學小說通常不會有任何註解，「但原作者已經假裝成譯者有註解，翻譯時當然也要有註解，而且這些註解也幫譯者解決一些問題，如實際對話中可以用台灣話的語境呈現，註解中則可用現代語的意思，這樣就不會打斷文中的思緒」。

此外，金翎也以兩名主角的口氣為例表示，青山千鶴子因為出身良好家庭，來到台灣被尊稱為老師，再加上性格使然，使用日文時較少使用敬語，在英文呈現上就會比較霸道、隨興；王千鶴則因出身坎坷，個性拘謹，大部分時候都用敬語，語氣更近於商業用語或書面語。（編輯：張雅淨）1140205

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