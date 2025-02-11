臺灣漫遊錄美國巡迴講座 12日紐約登場

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（中央社記者邱祖胤台北11日電）作家楊双子長篇小說「臺灣漫遊錄」（Taiwan Travelogue）去年獲美國國家圖書獎翻譯文學大獎，本月於美國將展開巡迴講座，首場12日於紐約登場。

根據文化部發布新聞稿，作者楊双子、譯者金翎兩人將以「跟千鶴小姐一起漫遊臺灣：『臺灣漫遊錄』的虛構工程」為題，與美國讀者分享小說創作靈感來源、歷史考究過程趣事及跨文化轉譯的挑戰。

一連8場講座分別在紐約Yu & Me書店、紐約公共圖書館、紐約市立大學杭特學院、南加州Skylight書店、查普曼大學，以及加州大學洛杉磯、爾灣、聖塔芭芭拉分校等地舉行。

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駐紐約台北文化中心表示，文化部4個駐美據點近年多次聯手在北美推廣台灣文學，曾邀請「鬼地方」作者陳思宏、「來自清水的孩子」作者游珮芸、「房思琪的初戀樂園」譯者Jenna Tang等作家赴美演講及參加大型文學展會，已累積近百場次。

這次邀請剛獲美國文學大獎「臺灣漫遊錄」作者楊双子和譯者金翎赴美，受到國際文壇高度關注，期待透過講座深度交流，讓北美讀者進一步認識台灣文學及台灣歷史在全球脈絡中的角色。（編輯：李亨山）1140211