台灣漫遊錄可望拍影集 楊双子：女主角吃相要美

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（中央社記者林宏翰洛杉磯19日專電）獲美國國家圖書獎的小說「台灣漫遊錄」作者楊双子今天表示，作品可望拍成電視劇或電影。至於誰演女主角？楊双子說，重要條件是吃相要美。

楊双子與英文譯者金翎18日起在南加州多所大學巡迴座談，與讀者見面。「台灣漫遊錄」長篇小說在2020年以華文出版，2024年金翎翻譯的英文版本，獲得美國國家圖書獎（National Book Awards）翻譯文學大獎。

楊双子與金翎19日晚間在洛杉磯的Skylight書店與台裔作家游朝凱（Charles Yu）對談並朗讀書中段落。書店有限的空間裡，湧進數十名讀者，座無虛席。

楊双子在會前接受中央社記者訪問，透露「台灣漫遊錄」已經賣出影視版權，正在籌備開拍電視劇，「這是進行式」；未來電視劇播出之後，視情況再決定是否拍成電影。

被問到書中兩名主要角色青山千鶴子、王千鶴該由誰來飾演？楊双子坦言目前沒想法，主要原因是兩名女主角年紀輕，可能要發掘新星飾演比較適合。

楊双子補充說，但她身為原著作者，對女主角有一項要求就是「吃相要美」，因為這個故事跟很多食物有關。「台灣漫遊錄」總共12章，每章都以台灣傳統美食為主題，兩名女主角在故事裡吃遍台灣。

楊双子與金翎互看一眼說：「女主角找誰來拍我們沒想法，但我們有一個共識，就是試鏡的時候，要請演員試吃，看看她吃得好不好看。」

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她補充說，聽說瓊瑤拍戲的時候，女主角都要先試哭戲，看哭得美不美，「台灣漫遊錄」的女主角要先試吃，要吃得好看、吃得享受、吃得很美味。

楊双子與金翎受到駐洛杉磯台北經濟文化辦事處台灣書院的邀請，18日起在加州查普曼大學（Chapman University）、加州大學爾灣分校（UCI）、洛杉磯分校（UCLA）、聖巴巴拉分校（UCSB）及Skylight書店出席5場講座。（編輯：陳承功）1140220