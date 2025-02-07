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劉克襄追尋鹿野忠雄足跡 留下台灣人的觀點

2025/2/7 14:22（2/7 14:33 更新）
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作家劉克襄（圖）近期出版「流火：鹿野忠雄的台灣養成」一書，7日在台北國際書展黃沙龍舉辦新書分享會，講述書寫日本博物學家鹿野忠雄的源起。中央社記者張新偉攝 114年2月7日
作家劉克襄（圖）近期出版「流火：鹿野忠雄的台灣養成」一書，7日在台北國際書展黃沙龍舉辦新書分享會，講述書寫日本博物學家鹿野忠雄的源起。中央社記者張新偉攝 114年2月7日
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（中央社記者邱祖胤台北7日電）劉克襄追尋日本博物學家鹿野忠雄足跡長達40年，近期完成「流火」一書，他表示，台灣需要有一本屬於台灣人觀點的紀錄，他如果不寫也不會有人寫，「我會死不瞑目。」

劉克襄今天在台北國際書展黃沙龍以「鹿野忠雄的臺灣養成」為題發表演說，劉克襄表示，鹿野忠雄原本對研究昆蟲感到興趣，因為來到台灣後愛上爬山，最後變成民族學者、博物學家，過程中雖然遇到許多挫折，卻留下許多迷人的紀錄與故事。

劉克襄說，他從1980年代在媒體上開始介紹鹿野忠雄，多年來不斷在台、日等地往返，追隨鹿野忠雄曾走過的足跡，如果不寫這本書，這輩子會覺得有一件事沒有完成，「我一定要把這本書寫出來。」

劉克襄也表示，「我們需要有一個台灣人的觀點，透過台灣人的角度來看，一個把台灣高山當作主場的日本人，去跟日本人驕傲地說，台灣的山比日本的山更漂亮更雄壯，這樣被台灣改變一生的日本人，我們一定要用自己的觀點來寫他、向他致敬。」

劉克襄表示，在追尋鹿野忠雄如何養成的過程，讓他發現了一整串台、日精英與台灣連結的故事，像是西川滿、辜振甫等人，他們在兩次世界大戰交會期間來到這個島嶼，如各路英雄好漢匯聚梁山泊，劉克襄說，他從鹿野忠雄的自然養成，發現一整段的台灣史。

劉克襄提到他最有興趣的賞鳥，說鹿野忠雄到台灣同樣密集賞鳥，留下在北部陽明山、竹子山的報告；讀台北高等學校的3年期間，光是到新店、烏來賞鳥就去了37次，劉克襄表示自己才去了20幾次。

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此外鹿野忠雄也深入霧社部落，在那裡住了很長一段時間，和莫那魯道、花岡一郎等人結識，不過幾年後發生霧社事件，日本人對這裡進行某種程度的種族清洗並遷村，鹿野忠雄後來是否曾再回到霧社已不可考，但劉克襄認為那已成為鹿野忠雄心中的痛。

劉克襄也提到，他1991年曾在報紙上發表關於鹿野忠雄的文章，後來就收到鹿野忠雄的嚮導、台灣原住民托泰布典來信感謝，還說希望再回到環山部落，希望與劉克襄同行。劉克襄表示，當時幾乎每一個要上環山部落的日本學者，都會請托泰布典帶路，可惜1年後托泰布典就過世了。這段因鹿野忠雄牽起的漫長情緣，還在持續不斷發酵中。（編輯：陳政偉）1140207

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#鹿野忠雄
作家劉克襄（後左）近期出版「流火：鹿野忠雄的台灣養成」一書，7日在台北國際書展黃沙龍舉辦新書分享會，吸引許多書迷到場，齊聚聆聽。中央社記者張新偉攝 114年2月7日
作家劉克襄（後左）近期出版「流火：鹿野忠雄的台灣養成」一書，7日在台北國際書展黃沙龍舉辦新書分享會，吸引許多書迷到場，齊聚聆聽。中央社記者張新偉攝 114年2月7日
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