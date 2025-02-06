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義賊廖添丁成漫畫主角 3月起線上連載

2025/2/6 19:47（2/6 20:46 更新）
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漫畫「大偷盜家」作畫者孫小踢（後右）6日下午在2025台北國際書展出席講座活動，分享作品美術幕後的故事。中央社記者徐肇昌攝 114年2月6日
漫畫「大偷盜家」作畫者孫小踢（後右）6日下午在2025台北國際書展出席講座活動，分享作品美術幕後的故事。中央社記者徐肇昌攝 114年2月6日
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（中央社記者王寶兒台北6日電）台灣廖添丁傳說自日治時期至今仍蔚為傳奇，台漫「大偷盜家」將在3月起於線上連載，以少年漫畫方式再造廖添丁，人物造型力求細節，想像知名義賊雅痞面貌。

「大偷盜家」由目宿媒體企劃，由黃嗣軒、陳小雅擔任編劇，孫小踢作畫，今天孫小踢在台北國際書展分享設定美術設定故事，她向中央社記者表示，光廖添丁造型就構思20版以上，作畫完全以「好看」、「潮」為目標，要將民俗傳說中的廖添丁打造為不一樣的少年。

雖以廖添丁傳說出發，但在「大偷盜家」中，創作團隊則以虛構手法描述廖添丁成為義賊的過程，如童年時的添丁被收留，但後來強盜出現，收留添丁的好心人被殺，添丁向警察求救後反被當強盜同夥，在因緣際會下，才逐漸成為家喻戶曉的大偷盜家。

黃嗣軒與陳小雅皆是首次擔任漫畫編劇。陳小雅說，他們希望能夠帶來沒有苦悶、歷史感過於厚重的故事，便以少年漫畫方向去打造人物故事，將重點放在角色成長，讀者未來可觀察到角色如何從非黑即白的價值觀，漸漸認識灰色地帶，並進一步與之共處。

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黃嗣軒過去參與編劇作品以影視為主，陳小雅則是漫畫家。黃嗣軒說，這為2人分工模式帶來很大幫助，漫畫特點在於讀者能透過閱讀方式決定故事節奏，這是他在此次合作中學到最多的，而在創作過程中，他們也拋開歷史包袱，僅以重要事件為節點，「如何在這樣的方式下帶入台灣當時氛圍，是很有趣的嘗試。」

「大偷盜家」預計在3月29日於CCC追漫台上線。（編輯：李亨山）1140206

#台灣
#廖添丁
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