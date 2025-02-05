張典婉「青春風正好」書寫客家青年群像 細數百年前造浪者

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（中央社記者邱祖胤台北5日電）許多人認為客家人勤儉持家、吃苦耐勞，但百年前有一群充滿正義感及行動力的客家人，曾為時代推波助瀾，作家張典婉說，日治時期台灣的客家人可說是時代的造浪者，值得讓更多人認識。

張典婉近期出版「青春風正好」一書，深入刻畫日治台灣客家青年群像，今天在台北國際書展玉山社展位舉行新書分享會，張典婉現場表示，她永遠記得小時候家中常有人來查收音機，突襲家中在聽什麼廣播節目，她還記得和母親在葡萄園裡修復這些收音機的景象，直到小學5年級之前，放學回家都還能見到黑衣人坐在客廳一語不發。

張典婉說，儘管她的童年有果香花香和長輩們完整的愛，這些陰影卻從來沒有散去，總在她心中打上問號，「如果沒有問號，大概也不會有後來的人物書寫」。

林炳文（右）帶著林海音（左）、林燕珠（中）姊妹在北京中央公園。（玉山社提供）

所幸這些年台灣人物資料逐漸出土，愈來愈多事蹟為歷史補課，原來張典婉的叔父張子斌在二二八事件期間為營救好友，被政府列為「附匪份子」，回家鄉苗栗後對政治仍有熱情，曾參選戰後台灣第一屆國大代表選舉，成為高壓統治下的被監控者，張家也因此受到牽連。

張典婉的父親張漢文也大有來頭，曾赴日本及中國完成學業，成為康有為關門弟子，後考上中華民國第一屆外交官，派駐日本、南洋等地。

張典婉在書中記載頭份文人林台的後代，如林海音的叔父、「城南舊事」中描述的林煥文、林炳文，林煥文關心教育及政治，曾聲援日治台灣發生的治警事件；林炳文則是朝鮮獨立運動的同情者，與朝鮮建國英雄申采浩交往密切。

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書中也記錄支持汪精衛政權的客家人鍾壬壽，他是吳濁流的同學，與日本作家森鷗外、菊池寬有交情，戰後曾支持吳濁流創辦的「台灣文藝」雜誌，吳濁流小說「無花果」、「台灣連翹」都有鍾壬壽的身影。

此外，張典婉在書中收錄3位勇敢客家女性的故事，分別是羅順妹、羅芹妹及陳靜妹，她們在1920、30年代為愛走天涯。其中羅順妹帶幼子投靠協助朝鮮獨立的丈夫林炳文，丈夫過世後帶幼子千里返回頭份，養大兒孫輩無怨無悔，是經常出現在林海音作品中的「屘嬸」。（編輯：李亨山）1140205