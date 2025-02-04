台北書展賴總統抱回48本書 張忠謀、黃仁勳傳記收入袋

（中央社記者葉冠吟台北4日電）2025台北國際書展首日開跑，總統賴清德今天出席開幕典禮，更展開1小時購書行程，一口氣買了48本書，把BL漫畫及張忠謀、黃仁勳傳記收入袋，以實際行動支持台灣出版業。

賴總統一早抵達台北世貿一館結束書展開幕致詞後，在文化部長李遠與總統府秘書長潘孟安陪伴下，第一站先到主題國館「義大利館」，接著陸續到印刻文學、國立台灣文學館「文學成影」展區、城邦出版、大塊文化、台大出版中心、讀字公民書區「讀字Fashion」、台灣漫畫館等參觀，同時採購書籍。

賴總統此次選書多元，力挺台灣作家作品，包括平路「台灣三部曲套書」、張曼娟「多謝款待」、謝東霖「妖怪五星好評」、童偉格「拉波德氏亂數」、林連鍠「屁窒囡仔的謝師宴」等。

不少台漫作品也被賴總統收藏，包含人氣療癒系BL台漫DAY OFF、剛被改編成音樂劇的台漫「三個不結婚的女人」、龍瑛宗著作漫畫版「植有木瓜樹的小鎮」等。

總統賴清德（前左）4日上午現身2025台北國際書展，並在工作人員導覽下參觀各展區攤位，賴總統開心拿起書本，向媒體鏡頭比出大拇指。中央社記者鄭清元攝 114年2月4日

人物傳記類選書，包括台積電創辦人張忠謀的「張忠謀自傳全集」、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的「輝達之道：黃仁勳打造晶片帝國，引領AI浪潮的祕密」、退役球星周思齊的「The Last Chapter：周思齊的最終章」等。

翻譯書籍部分，則有討論青少年網路成癮問題的「失控的焦慮世代」、義大利國寶級畫家羅倫佐．馬托蒂（Lorenzo Mattotti）畫作特典「汝色 Colors of You」、思索後全球化時代供應鏈重組的「世界不再是平的」、華裔作家匡靈秀暢銷作「黃色臉孔」等。

學術叢書也很豐富，包含「台灣審議民主的進化時代」、「逃離中國：現代臺灣的創傷、記憶與認同」、「為什麼是臺灣？：中國領土完整的地緣戰略理由」、「病毒載量：COVID-19時代的人類學研究」、「被遺忘的諾貝爾獎神經科學家：高基」。

賴總統此次台北國際書展完整購書清單如下：

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1. 平路台灣三部曲套書 東方之東、婆娑之島、夢魂之地

2. 變成的人

3. 臺北男神榜

4. 你佇風中行來

5. 屁窒囡仔的謝師宴

6. 油麻菜籽（電影修復紀念版）

7. 黃色臉孔

8. 三個不結婚的女人

9. 落九花

10. 聽海湧：啟航 歸來

11. 印刻文學生活誌No.249

12. 當太陽墜毀在哈因沙山

13. 拉波德氏亂數

14. 殘骸書

15. 槍強搶嗆

16. 江河旋律：王鼎鈞自選集

17. 汝色 Colors of You：全球獨家，羅倫佐．馬托蒂愛情畫作特典

18. 用鑽石生命靈數拍好你的人生電影 精彩的生涯規劃與親密關係，你可以掌握！

19. 皮諾丘：木偶奇遇記

20. 海洋台灣新地標：發現太平洋抹香鯨

21. 風塵前後：一部電影、一個攝影者、一個時代的風塵

22. 從易經看莊子

23. 失控的焦慮世代：手機餵養的世代，如何面對心理疾病的瘟疫

24. 台灣審議民主的進化時代

25. 逃離中國：現代臺灣的創傷、記憶與認同

26. 為什麼是臺灣？：中國領土完整的地緣戰略理由

27. 病毒載量：COVID-19時代的人類學研究

28. 被遺忘的諾貝爾獎神經科學家：高基

29. 張忠謀自傳全集（上下冊）

30. 植有木瓜樹的小鎮

31. 多謝款待：那些愛與被愛的煙火氣

32. 黑潮尋鯨

33. 浪漫巡山員：從海拔0到3000公尺，熱血堅毅的台灣山林守護者

34. 短波時代：從冷戰到民主，從情報播送到和平之聲，讓世界聽見臺灣之音

35. 妖怪五星好評

36. 輝達之道：黃仁勳打造晶片帝國，引領AI浪潮的祕密

37. 世界不再是平的：後全球化時代的供應鏈重組與地緣政治預測

38. The Last Chapter：周思齊的最終章

39. 情緒大飯店

40. 少年陪審團

41. 孤島

42. 言論自由

43. 革命家的生活寶物：從新珍味餐館的大滷麵、鳳飛飛的Mixtape再到床頭的木劍，閱讀史明的人生故事

44. 認識鄭南榕：看見《自由時代》總編輯的十一個面向

45. 淡蘭古道：百年里山的長路慢行

46. 不流血的戰役：非暴力抗爭的理論與實踐

47. 揭開中資滲透台灣的假面：經民連與泛中國政商集團的搏鬥

48. DAY OFF

（編輯：張雅淨）1140204