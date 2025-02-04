台北國際書展 中研院14場科普演講遨遊知識海

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（中央社記者吳欣紜台北4日電）台北國際書展今天開幕，中央研究院打造「海灘拾貝：探索無邊知識海」主題特展，網羅院內多元的海洋研究成果，將舉辦14場專書與科普演講，帶領讀者遨遊知識海。

2025台北國際書展今天開幕，中研院以「海灘拾貝：探索無邊知識海」主題，規劃「從文字看海洋」、「從生命科學看海洋」兩大學術展區。

中研院今天下午舉行特展開幕茶會，中研院長廖俊智出席茶會時表示，海洋是台灣的重要資產，孕育豐富的自然資源與文化，院內人文與社會科學、數理科學、生命科學3大學組都有海洋研究，成果將匯集在書展創意呈現，期待激發民眾知識拓荒的好奇心和冒險精神。

中研院表示，為期6天的書展將舉辦14場專書與科普講座，包含中研院環境變遷研究中心研究員吳朝榮將介紹中研院如何突破關鍵技術，充分發揮台灣得天獨厚的地理優勢，實現海洋能源「黑潮發電」，為未來綠色發展注入新的動能。

台灣史研究所研究員林玉茹將從全球史的比較視野，探討海島型港口城市的特色，深入剖析台灣在近代海洋文化形構中的共相和殊相等。

中研院表示，中研院最新出版的兩本專書座談也將在國際書展首波講座登場，包含「迎向AI時代的人類智慧」新書剖析AI的研究與應用，對倫理與法律議題更提出人文反思，是一本寫給大眾的AI科普書，作者群將於2月5日現身書展暢談研究成果。

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台灣進入超高齡時代，中研院經濟研究所兼任研究員羅紀琼「社區的想像、想像的社區─照護服務與建議策略」新書，探討社區照護服務的資金與人力問題，也聚焦討論糖尿病、慢性精神病人的長照與社區管理，並借鏡德國與日本經驗，提出社區照護服務的建議策略，作者也將到場分享交流。

另外，中研院提到，「從文字看海洋」展區，精選11本專書金句，引領觀眾快速領略海洋人文與史地研究的精采論述；「從生命科學看海洋」展區，邀請民眾用視覺和聽覺，在海洋聲景區聆聽魚類和甲殼類在珊瑚礁裡的合唱、白海豚吹口哨，還有海底火山熱泉噴發的特殊音訊，邀請讀者一起來解鎖中研院的知識海。（編輯：管中維）1140204

2025台北國際書展4日在世貿1館舉辦，中央研究院以「海灘拾貝：探索無邊知識海」主題參展，中研院長廖俊智（前右2）出席開幕茶會，推廣中研院出版的新書。中央社記者吳欣紜攝 114年2月4日