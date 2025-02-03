文化部預算遭刪影響台北書展 李遠：用無邊想像克服遺憾

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（中央社記者邱祖胤台北3日電）年前中央可用預算遭大幅刪減，立即反應在明天登場台北國際書展，包括原先要讓13~15歲青少年領取文化幣優惠及每日發放門票抵用金，都受限制，文化部長李遠呼應今年書展主題國主題「想像無邊」，以此克服預算遭刪的遺憾。

李遠今天出席台北國際書展展前記者會表示，今年書展因為文化部預算受到刪減關係，馬上影響到台北國際書展，包括原先規畫讓13~15歲青少年領取600點文化幣，可享有2點送2點優惠，但因預算緣故，只能維持2點送1點；此外，原本希望書展期間每日發放門票全額抵用金，受限於預算，只能平日發放。

李遠表示，雖然文化部年度預算被大幅刪減及凍結，直接影響台北國際書展主辦單位原本給予民眾的一部分優惠， 但要像這次主題國義大利的主題「想像無邊」一樣，做能夠做的事情。

李遠表示，書展期間他將盡量每天都來到書展現場，一起和大家集氣，並且宣布文化部未來做法，「就像去年暑假，我答應每一部國片上映時都要去欣賞；也許對於票房毫無影響，但是想要告訴大家的是，文化界團結力量大」。

文化部表示，由於文化部媒體宣傳經費全數刪除，但因台北國際書展活動在即，承辦單位前已陸續執行媒體宣傳，媒體宣傳費用改由承辦單位自籌支應。

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有關相關優惠影響民眾部分，文化部表示，原先規劃展期間每日發放門票全額抵用金，受預算刪除影響，將經費整體調配，改為僅於平日發放，即在2月4日至2月8日期間發放；原擬加碼13至15歲者於書展期間使用文化幣2點送2點，現僅使用2點送1點。

文化部表示，為鼓勵大家參加難得一年一度國際書展，仍維持相關優惠活動，包括書展展期平日間購買門票入場民眾，仍可獲得與門票金額同額之門票全額抵用金券；未滿18歲免費入場，18至22歲使用文化幣也可免費進場。（編輯：陳仁華）1140203