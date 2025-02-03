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空英國際書展設彭蒙惠專區 推睡夢鄉親子有聲書

2025/2/3 12:53
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（中央社記者許秩維台北3日電）台北國際書展將於4日登場，空中英語教室推出「彭蒙惠老師紀念專區」，呈現已故空英創辦人彭蒙惠的生平事蹟，另外還有「睡夢鄉」專區，分享親子教養有聲書和故事機。

空中英語教室今天發布新聞稿指出，2025台北國際書展將於2月4日登場，16家基督教出版社聯合推出「心的食堂」，今年採用美食概念規劃展區，希望打破宗教框架，拉近與讀者的距離，除了精選上萬本好書，還有一系列精彩的沙龍講座。

負責策展的天恩出版社社長丁懷箴表示，「心的食堂」是一場心與腦的饗宴，現在處於歷史以來資訊最滿載的時代，卻也是內心最匱乏甚至焦慮的時代，好的內容就像義大利美食一樣，應該被精心擺盤對待，當人的心靈得到飽足，生命就充滿意義。

「心的食堂」參展單位之一的空中英語教室，也於台北國際書展現場設立「彭蒙惠老師紀念專區」、「睡夢鄉專區」、「天韻專區」。

空中英語教室業務總經理蔡介士提到，彭蒙惠老師於去年8月榮歸天家，透過今年書展，將完整呈現她過去的生平事蹟、傳記、文字、歷史照片，以及彭蒙惠老師創辦的天韻合唱團的音樂，包括外語詩歌、國台語專輯等。

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「睡夢鄉專區」為親子教養有聲故事書，選用彭蒙惠童年故事在內的42個小故事，讓孩子從小培養誠實、尊重、責任感、同理心、感恩等美好品格，適合親子共享和孩子自己聆賞。

蔡介士指出，睡夢鄉最特別的地方是將繪本用有聲方式呈現，就像廣播劇概念，今年適逢睡夢鄉40週年，特別推出「睡夢鄉」親子故事機，讓爸媽能輕鬆地營造溫馨又寓教於樂的親子時光；書展後也會陸續舉辦「說故事工作坊」、「親子共讀說故事」等活動，幫助更多人知道如何說故事、把故事講得好聽。（編輯：陳政偉）1140203

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