台北國際書展主題國義大利 大衛卡利等11重要作家來台會書迷

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（中央社記者邱祖胤台北17日電）台北國際書展將於2月4日登場，今年主題國為義大利，將以「想像無邊」為主題，帶讀者透過閱讀體驗義大利人的生活，同時將有11名重量級作家前來舉辦講座，與書迷面對面。

其中包括人氣插畫家碧翠絲．阿雷馬娜、推理名家賈尼．比翁蒂羅，在台出版超過20本繪本的插畫家大衛．卡利，歷史懸疑小說作家法比安諾．馬西密等人。除了重量級作家，還有波隆納兒童書展顧問高瑞俠。

台北書展基金會今天在南村劇場舉行「義大利主題國及國際焦點」記者會，文化部常務次長徐宜君致詞表示，義大利擁有非常悠久與豐富的歷史文化，不管在藝術、建築、時尚及飲食等方面，都引領著世界的潮流，波隆納插畫展更是讓世界各國頂尖的出版社和台灣的插畫家齊聚在義大利。

徐宜君現場也宣布「18至22歲的青年憑文化幣免費入場」，她說，2025年文化禮金向下延伸13到15歲，年齡範圍內的青少年可領取600點文化幣進行藝文消費，延續原本18至22歲青年憑文化幣免門票的政策，今年受惠的年輕族群更多。

2025台北國際書展2月4日將在世貿一館登場，文化部17日下午舉行主題國及國際焦點記者會，常務次長徐宜君致詞。中央社記者翁睿坤攝 114年1月17日

義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表龍博文（Marco Lombardi）致詞表示，今年主題「想像無邊」靈感來自義大利著名作家但丁及卡爾維諾，希望透過義大利精采的文學及圖像作品，豐富每一個人的想像力，進而認識義大利多元的文化。

龍博文表示，這次主題國館由義大利出版協會、波隆那書展、義大利經濟貿易文化推廣辦事處、德羅賽爾麥爾學會共同策展，展區特別規劃「從插圖到漫畫，繪壇新秀的筆下春秋」、「IBBY義大利童書繪本精選：故事改變世界」兩檔展覽。

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其中，「從插圖到漫畫，繪壇新秀的筆下春秋」帶來30名義大利新秀插畫家與漫畫家作品；「IBBY義大利童書繪本精選」展示60本於2023年至2024年間出版的優質義大利童書與繪本。

台北書展基金會今天也同時宣布，明年台北國際書展主題國為泰國。（編輯：陳政偉）1140117

2025台北國際書展將在2月4日盛大登場，今年由義大利擔任主題國，義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表龍博文（後）17日出席記者會，介紹展出資訊。中央社記者翁睿坤攝 114年1月17日

2025台北國際書展主題定為「閱讀異世界」，主題國為義大利，台北書展基金會董事長吳韻儀17日出席主題國及國際焦點記者會，並登台致詞。中央社記者翁睿坤攝 114年1月17日