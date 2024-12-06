台北國際書展大獎名單出爐 黃春明、平路入圍

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（中央社記者邱祖胤台北6日電）台北國際書展大獎名單今天公布，作家黃春明與插畫家薛慧瑩合著「巨人的眼淚」入圍「兒童及青少年獎」；作家平路長篇小說「夢魂之地」繼獲得台灣文學金典獎年度大獎之後，入圍書展大獎「小說獎」。

根據台北書展基金會發布新聞稿，邁入第18屆的「台北國際書展大獎」，徵選自2023年10月1日起至2024年9月30日期間首次出版作品，總件數達660件，包括「小說獎」110件，「非小說獎」329件，「兒童及青少年獎」221件。

評審認為，本屆小說類較猛的是性別書寫；香港文學浪潮因時因事推移而來，今年依然持續著，是否和馬華文學一樣，成為台灣文學重要的一支，值得關注；此外台灣出版界這一年比較特別的是詩人出版小說，而且有好幾人。

非小說獎方面，評審們注意到不同文類之間突出的「史之意識」，此處的「史」十分鮮明地傾向於微觀史，關於日常生活、物質、產業、族群與風土等主題都出現精彩的作品；形成對比的是，散文領域中，將私人生活嵌入歷史的公共框架、為個人情感賦予宏大意義的寫作策略，也隱隱成為一種潮流。

兒童及青少年獎方面，圖畫書參選作品數量最多，表現也優於其他類型，議題也相當多元；知識類兒少讀物以深入淺出的方式傳遞知識，並與編輯和美術設計團隊合作打造優秀的作品。

台北書展基金會表示，各獎項入圍10本，最終選出首獎3本，將於19日舉行「書展大獎公布記者會」公布首獎名單。（編輯：陳政偉）1131206