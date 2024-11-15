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陪伴讀者20年 「九彎十八拐」文學雙月刊將停刊

2024/11/15 13:14
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（中央社記者邱祖胤台北15日電）創刊即將滿20年、由作家黃春明創辦的「九彎十八拐」文學雙月刊，今天公告將於明年3月第120期出刊後停刊，消息傳出，不少讀者感到不捨。

根據「九彎十八拐」於臉書上發布的「停刊公告」，停刊的決定經團隊討論良久，並得到創辦人黃春明的認可，「想以最後3期的時間通知長久以來愛護『九彎十八拐』的讀者，表達我們的最尊重與最慎重，並感恩20年來訂戶、讀者的支持。即日起不再接受訂閱」。

公告指出，近期到期的訂戶，「九彎十八拐」仍會持續寄出刊物到120期停刊；停刊後尚有餘款的訂戶，可選擇捐給「黃大魚兒童劇團」、「九彎十八拐」資料整理、數位化、文物搬遷的支出費用；餘款為1年期以內的訂戶，將獲贈黃春明撕畫筆記書1本；2年內兩本，餘此類推；或是選擇轉帳退款。

以上選擇可至「九彎十八拐」臉書粉絲專頁掃描QR code上網填寫表單，或在臉書「九彎十八拐」粉絲頁留言選擇方式。

「九彎十八拐」於2005年創刊，黃春明在創刊號寫了一封信給讀者，說他辦這份雜誌是因為對宜蘭有一份情感，很想為宜蘭做一點有益的事，有感於社會事件頻傳，殘酷冷血的消息充斥，「有情天地、溫暖人間」大大失了溫，但只要我們的心經常接觸感動的刺激，失溫的社會就會慢慢回溫過來」。

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雜誌為雙月刊，1年6期，一期36頁，售價50元，每期挑選古今中外經典文章，以及感動人心的好文，並廣納投稿，尤其是宜蘭學子的文章。所有文章均取得作者或出版社的授權同意。

期間歷經黃春明罹癌住院，幾度傳出停刊，在工作人員堅持下，傳達黃春明將文學藝術的種籽散向人們心田的「蒲公英精神」，持續推出刊物，2022年7月黃春明將編務工作交棒，放手讓年輕人來做。可惜仍在多方考量下，於今年決定畫下句點。（編輯：管中維）1131115

黃春明
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