巧虎再陪孩子1年 巧連智承諾出刊至2025年3月

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（中央社記者邱祖胤台北31日電）陪伴親子共讀35年的幼兒月刊「巧連智」29日宣布將停刊轉型，家長們一片哀號。「巧連智」今天在官網承諾到2025年3月的最後一期都會如期出刊，月刊形式商品的轉型也並非以全面數位化為考量。

「巧連智」29日聲明宣布「將於2024年3月1日起停止受理新（續）訂閱」，各界解讀為將結束發行紙本月刊，引發許多家長的焦慮，擔心之後小孩只能盯著手機及平板成長。不過今天「巧連智」明確指出最後一期的日期為2025年3月，「巧虎」將有機會再陪伴學齡前孩童一年。

「巧連智」在官網發布3點聲明，包括「承諾巧連智月刊到2025年3月號最後一期的月刊都會如期出刊及寄送，訂戶權益及小朋友的學習都不受影響」；「訂戶訂閱期間之影音服務皆不受影響」；「巧虎商品、英語/語文/數學等學習商品、巧虎舞台劇、巧虎夢想樂園、可愛巧虎島卡通、巧虎YouTube頻道等事業也持續運營中」。

此外，聲明也指出，「透過書本親子共讀一直以來是巧連智最主要的商品設計理念。月刊形式商品的轉型並不是以全面數位化為考量。未來仍會以多元媒材的方式，提供孩子最適合的學習體驗。」（編輯：張雅淨）1130131