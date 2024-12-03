五十嵐大介將訪台 登2024圖像小說祭

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（中央社記者王寶兒台北3日電）以「海獸之子」、「小森食光」等作聞名國際，日本漫畫家五十嵐大介21日將訪台參加2024圖像小說祭，並與小說家吳明益對談，備受漫迷矚目。

五十嵐大介1969年出生，畢業於多摩美術大學美術學系繪畫科。1993年，他以「聽得見廟會音樂的日子」漫畫獲得「月刊afternoon」冬季四季大賞後，於同月刊連載「故事說不停」出道，後陸續發表「小森食光」、「魔女」、「海獸之子」等，曾2度獲得日本文化廳媒體藝術祭漫畫部門優秀賞。

五十嵐大介在2020年原本受邀參加台北國際書展，後因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情取消來台。此次信鴿法國書店Librairie Le Pigeonnier與大辣出版主辦2024圖像小說祭，集合超過35間獨立書店與出版社參與，臉譜出版日前於臉書粉絲專頁宣布邀請五十嵐大介訪台，迴響熱烈。

除五十嵐大介外，包含法國漫畫家郭龍Golo、比利時漫畫家迪米崔．皮尤（Dimitri Piot）、菲律賓國際漫畫節策展人保羅．赫拉斯（Paolo Herras）等國際嘉賓也將來台，與作家吳音寧、漫畫家小莊、大辣出版總編輯黃健和等進行跨國對談。

大辣出版今天透過新聞稿表示，台灣近年以駐村、參展形式與歐洲多國以漫畫交流建立起友誼。活動也將與比利時法語文化區國際關係總署合作，策劃「比利時×台灣圖像小說十人展」，展出5組比利時作家與5組台灣作家的創作。

2024圖像小說祭將在21日、22日於台北華山1914文創園區登場。（編輯：陳政偉）1131203