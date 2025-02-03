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北北基等16縣市4日留意10度以下低溫 未來一週注意保暖

2025/2/3 17:13（2/3 17:39 更新）
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圖為北市民眾撐傘過馬路。中央社記者郭日曉攝 114年2月3日
圖為北市民眾撐傘過馬路。中央社記者郭日曉攝 114年2月3日
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（中央社記者張雄風台北3日電）氣象署今天發布低溫特報，強烈大陸冷氣團影響，今天至明晚，16縣市須留意局部攝氏10度以下低溫；5日冷氣團雖減弱，但水氣多、回溫不明顯，預估下一波冷空氣週末再影響，本週整週氣溫偏低。

中央氣象署今天發布低溫特報

低溫燈號小百科

🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下

🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下

🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下

註：連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減4度。

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，今天至5日強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生機率；今天至明晚，苗栗以北、宜蘭及金門局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生機率。

橙色燈號地區為新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣；局部10度以下低溫（黃色燈號）地區為基隆市、台北市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、花蓮縣、連江縣。

氣象署預報員劉沛滕告訴中央社記者，這波強烈大陸冷氣團強度接近寒流，今天至明天水氣逐漸減少，明天、5日則屬於乾冷天氣型態，預估明天至5日清晨會是這波冷氣團最冷時間點，以台北氣象站為例，低溫有機會下探至10.8、10.9度。

另外，東北風影響，今天基隆北海岸及大台北、宜蘭山區，有局部大雨發生機率。

劉沛滕指出，若低溫與水氣能配合，今晚至明天清晨之前，北台灣2000公尺以上、其他地區3000公尺以上高山有機會降雪；明天白天中部以北3000公尺高山，仍有零星降雪機率。

劉沛滕表示，5日白天水氣再增，預估影響至7日，北部、東半部地區及其他山區有局部短暫雨，其他地區為多雲；雖然5日至7日冷氣團減弱，但由於水氣偏多，因此氣溫回升並不明顯。

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劉沛滕說，預估7日晚間至8日會有下一波強烈大陸冷氣團南下，影響至10日清晨，強度與現在這波相似，而迎風面基隆北海岸、東半部易有短暫雨；特別提醒民眾，本週整週氣溫都偏低，須注意保暖。

另外，劉沛滕提醒，今晚至5日清晨東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪；東北風明顯偏強，桃園至台南沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖易有9至10級強陣風，基隆北海岸、花蓮沿海空曠地區及金門也有較強陣風。（編輯：陳仁華）1140203

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（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
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