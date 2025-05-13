加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
菲律賓期中選舉非官方計票 馬可仕陣營占上風
首頁 / 文化

繪畫的興起 14世紀義大利謝納作品倫敦展出

2025/5/13 09:41（5/13 09:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
英國國家美術館以「謝納：繪畫的興起，1300-1350年」為主題，展出14世紀初的義大利中部100多件作品。中央社記者黃佩珊倫敦攝 114年5月13日
英國國家美術館以「謝納：繪畫的興起，1300-1350年」為主題，展出14世紀初的義大利中部100多件作品。中央社記者黃佩珊倫敦攝 114年5月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃佩珊倫敦12日專電）英國國家美術館以「謝納：繪畫的興起，1300-1350年」（Siena: The Rise of Painting, 1300-1350）為主題，展出14世紀初的義大利中部100多件作品，吸引大批人潮前來觀賞。

英國國家美術館形容這項展出「令人停止心跳」（Heart-stopping）。這次展出側重於14世紀義大利杜喬（Duccio）、馬蒂尼（Simone Martini）以及羅倫瑟提（Pietro 和 Ambrogio Lorenzetti）兄弟等藝術家的作品，以前所未有的戲劇方式繪畫，人物表情和肢體語言豐富，並且色彩繽紛。

進入展覽空間，首先映入眼簾的畫作為杜喬的「聖母與聖嬰」（Virgin and Child），畫中小耶穌伸手撥開母親的面紗，母子互相對看。接著可看到象牙聖母雕像、鍍金玻璃藝術品、彩繪手稿、地毯和絲綢等。

另外一幅重要畫作為杜喬的祭壇畫（Maestà），這幅巨大的畫作18世紀被拆毀。在重新組合後，首度在倫敦展出，提供難得的機會欣賞它的規模和藝術性。

國家美術館表示，這項展覽凸顯了謝納繪畫風格的巨大轉變，特色為由過去僵硬的人物轉而充滿情感（emotion）、運動（motion）和敘事深度（narrative depth）。展出還包括那不勒斯（Naples）、亞維儂（Avignon）等地的工匠作品，為歐洲最早、最精緻和最重要的藝術品。

在倫敦從事市場行銷的參觀者說，謝納藝術家充滿激情和創新，對於催生西方新時代藝術有巨大影響力。謝納藝術品多樣豐富，有繪畫、雕塑、壁畫等，是藝術愛好者不容錯過的展覽。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

英國人莫瑞（Ash Murray）也是藝術家，她說，展出作品很多採用礦物顏料，色澤自然，有許多宗教繪畫，對她而言，似乎能淨化心靈，啟發創作靈感。

這項展覽由國家美術館和紐約大都會美術館合作，展到今年6月22日。（編輯：唐聲揚）1140513

#耶穌
#英國
展覽空間第一幅畫作為義大利杜喬（Duccio）的「聖母與聖嬰」（Virgin and Child），畫中小耶穌伸手撥開母親的面紗，母子互相對看。中央社記者黃佩珊倫敦攝 114年5月13日
展覽空間第一幅畫作為義大利杜喬（Duccio）的「聖母與聖嬰」（Virgin and Child），畫中小耶穌伸手撥開母親的面紗，母子互相對看。中央社記者黃佩珊倫敦攝 114年5月13日
在倫敦從事市場行銷的參觀者說，謝納藝術家充滿激情和創新，對於催生西方新時代藝術有巨大影響力。謝納藝術品多樣豐富，有繪畫、雕塑、壁畫等，是藝術愛好者不容錯過的展覽。中央社記者黃佩珊倫敦攝 114年5月13日
在倫敦從事市場行銷的參觀者說，謝納藝術家充滿激情和創新，對於催生西方新時代藝術有巨大影響力。謝納藝術品多樣豐富，有繪畫、雕塑、壁畫等，是藝術愛好者不容錯過的展覽。中央社記者黃佩珊倫敦攝 114年5月13日
「謝納：繪畫的興起」參觀者不乏藝術家，認為展出作品很多採用礦物顏料，色澤自然，有許多宗教繪畫，似乎能淨化心靈，啟發創作靈感。中央社記者黃佩珊倫敦攝 114年5月13日
「謝納：繪畫的興起」參觀者不乏藝術家，認為展出作品很多採用礦物顏料，色澤自然，有許多宗教繪畫，似乎能淨化心靈，啟發創作靈感。中央社記者黃佩珊倫敦攝 114年5月13日
英國國家美術館表示，「謝納：繪畫的興起，1300-1350年」展出「令人停止心跳」，14世紀初的義大利謝納藝術家以前所未有的戲劇方式繪畫，人物表情和肢體語言豐富，並且色彩繽紛。中央社記者黃佩珊倫敦攝 114年5月13日
英國國家美術館表示，「謝納：繪畫的興起，1300-1350年」展出「令人停止心跳」，14世紀初的義大利謝納藝術家以前所未有的戲劇方式繪畫，人物表情和肢體語言豐富，並且色彩繽紛。中央社記者黃佩珊倫敦攝 114年5月13日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

103
更多編輯台推薦新聞：