繪畫的興起 14世紀義大利謝納作品倫敦展出

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（中央社記者黃佩珊倫敦12日專電）英國國家美術館以「謝納：繪畫的興起，1300-1350年」（Siena: The Rise of Painting, 1300-1350）為主題，展出14世紀初的義大利中部100多件作品，吸引大批人潮前來觀賞。

英國國家美術館形容這項展出「令人停止心跳」（Heart-stopping）。這次展出側重於14世紀義大利杜喬（Duccio）、馬蒂尼（Simone Martini）以及羅倫瑟提（Pietro 和 Ambrogio Lorenzetti）兄弟等藝術家的作品，以前所未有的戲劇方式繪畫，人物表情和肢體語言豐富，並且色彩繽紛。

進入展覽空間，首先映入眼簾的畫作為杜喬的「聖母與聖嬰」（Virgin and Child），畫中小耶穌伸手撥開母親的面紗，母子互相對看。接著可看到象牙聖母雕像、鍍金玻璃藝術品、彩繪手稿、地毯和絲綢等。

另外一幅重要畫作為杜喬的祭壇畫（Maestà），這幅巨大的畫作18世紀被拆毀。在重新組合後，首度在倫敦展出，提供難得的機會欣賞它的規模和藝術性。

國家美術館表示，這項展覽凸顯了謝納繪畫風格的巨大轉變，特色為由過去僵硬的人物轉而充滿情感（emotion）、運動（motion）和敘事深度（narrative depth）。展出還包括那不勒斯（Naples）、亞維儂（Avignon）等地的工匠作品，為歐洲最早、最精緻和最重要的藝術品。

在倫敦從事市場行銷的參觀者說，謝納藝術家充滿激情和創新，對於催生西方新時代藝術有巨大影響力。謝納藝術品多樣豐富，有繪畫、雕塑、壁畫等，是藝術愛好者不容錯過的展覽。

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英國人莫瑞（Ash Murray）也是藝術家，她說，展出作品很多採用礦物顏料，色澤自然，有許多宗教繪畫，對她而言，似乎能淨化心靈，啟發創作靈感。

這項展覽由國家美術館和紐約大都會美術館合作，展到今年6月22日。（編輯：唐聲揚）1140513

展覽空間第一幅畫作為義大利杜喬（Duccio）的「聖母與聖嬰」（Virgin and Child），畫中小耶穌伸手撥開母親的面紗，母子互相對看。中央社記者黃佩珊倫敦攝 114年5月13日

在倫敦從事市場行銷的參觀者說，謝納藝術家充滿激情和創新，對於催生西方新時代藝術有巨大影響力。謝納藝術品多樣豐富，有繪畫、雕塑、壁畫等，是藝術愛好者不容錯過的展覽。中央社記者黃佩珊倫敦攝 114年5月13日

「謝納：繪畫的興起」參觀者不乏藝術家，認為展出作品很多採用礦物顏料，色澤自然，有許多宗教繪畫，似乎能淨化心靈，啟發創作靈感。中央社記者黃佩珊倫敦攝 114年5月13日