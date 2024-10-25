奇美博物館「畫師們」26日開展 一窺尼德蘭創作秘辛

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（中央社記者張榮祥台南25日電）奇美博物館全新特展「畫師們：走進16、17世紀尼德蘭繪畫時代」明天開展，展出館方58幅珍藏畫作，讓人穿越時空，一窺尼德蘭畫師們創作祕辛，體驗400年前藝術流行風潮。

奇美博物館今天指出，16、17世紀尼德蘭貿易發達，經濟繁榮，中產階級興起，藝術不再是皇室貴族專利，家戶都有賞畫買畫需求，造就供不應求藝術市場，許多人投入畫師行列，如同現今職人，追求美學表現，也考量市場需求和商業利益，發展出多樣彈性作畫模式。

此次特展將展出奇美博物館58幅珍藏畫作，結合科學檢測與藝術史研究，揭開尼德蘭畫師神秘面紗。館方表示，「畫師們」是奇美歷時12年研究成果，也是「台南400」壓軸大展，分享畫作、尼德蘭繪畫獨特時代背景，從藝術角度認識400年前世界彼端文化。

「畫師們」特展分為4大單元，循序漸進探索尼德蘭繪畫世界，分別是「那是個什麼樣的年代」、「如何成為一個專業畫師」、「有哪些作品主題」、「會遇到哪些研究難題」。

此外，館方還規劃6大互動體驗區，穿插於各單位中，讓人用眼看、動手做，走入畫作當主角，輕鬆吸收知識，深入了解展覽內容。

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現今的尼德蘭（the Netherlands）是荷蘭（Holland）正式國名，在歐洲早期歷史中，尼德蘭非指單一國家，而是涵蓋今日比利時、荷蘭、盧森堡與法國北部等地，此區貿易發達，帶動中產階級崛起，藝術蒐藏不再是皇室貴族的專利，成為中產階級追捧的風尚。

「畫師們：走進16、17世紀尼德蘭繪畫時代」明天開展，展期至2025年8月31日。（編輯：謝雅竹）1131025