莫內睡蓮等52件印象派真跡 富邦美術館6/11展出

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（中央社記者邱祖胤台北19日電）富邦美術館與美國伍斯特美術館（Worcester Art Museum）合作，6月將推出「印象派—從莫內到美國：光、跨越海洋」特展，包括莫內「睡蓮」等52件印象派真跡即將與民眾見面。

根據富邦美術館今天發布的新聞稿，伍斯特美術館作為全美第一個購藏莫內「睡蓮」系列的美術館，豐富的法國及美國印象派館藏，吸引許多觀眾參觀。

此次展覽空運來台真跡，匯聚近40名藝術家作品，包括莫內（Claude Monet）、雷諾瓦（Pierre-Auguste Renoir）、畢沙羅（Camille Pissarro）、塞尚（Paul Cézanne），以及美國代表性印象派大師卡薩特（Mary Cassatt）與海薩姆（Childe Hassam，又譯：哈薩姆）等人，完整勾勒印象派從巴黎走向世界的軌跡。

新聞稿指出，即將來台的莫內經典「睡蓮」，是他晚年最重要、也最具代表性的創作之一，透過層層疊疊的筆觸、流動的色彩，捕捉水面上瞬息萬變的光線與時間感，展現對光與色彩的終極追求，是印象派走向現代抽象藝術的重要橋梁。

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有「美國莫內」之稱的海薩姆，作品「在法式庭園中採花」，色彩繽紛、清新脫俗，完美融合印象派的光影與美國本土精神；美國印象派最重要的女畫家卡薩特，是當時極少數能打入法國印象派圈子的女性藝術家，經典作品「母與子」精準捕捉親情的真摯與溫暖。

「印象派—從莫內到美國：光、跨越海洋」特展6月11日登場。（編輯：管中維）1140519