美國大都會博物館名作展 6月登故宮展出

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（中央社記者王寶兒台北5日電）美國大都會博物館精選81件展品，包含名家梵谷、雷諾瓦、塞尚等作品，將於「從印象派到現代主義－美國大都會博物館名作展」中展出，6月14日起在故宮第二展覽館開展。

時藝多媒體今天於官網公告「從印象派到現代主義－美國大都會博物館名作展」展訊，並表示這是美國大都會博物館典藏作品首度登台，也是國立故宮博物院整修第二展覽館後首檔開幕大展。

展區將包含「身體姿態」、「肖像與人物」、「徜徉自然」、「城市到鄉村」、「水岸風光」等，一改常見以時序或畫派區分展區，改以場景作為焦點。全展共匯聚38位名家作品，如後印象派代表梵谷、那比派大師波納爾、革新現代藝術的塞尚等重量級畫家。

官網也預告亮點展品，包含雷諾瓦完成於1892年的作品「彈鋼琴的兩位少女」（Two Young Girls at the Piano）、馬諦斯完成於1920年的作品「扶手椅上的裸女」（Nude in an Armchair）等。

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時藝多媒體表示，此次展覽展出大都會博物館的81幅繪畫和素描，類別涵蓋從現實主義和學術繪畫到印象派、後印象派和早期現代主義，跨越19世紀中葉到20世紀中葉，精選跨世紀的藝術典藏一次盡收眼底。

「從印象派到現代主義－美國大都會博物館名作展」將於6月14日至10月12日展出，地點在故宮第二展覽館。（編輯：張雅淨）1140305