故宮北院二館啟用展 美國大都會博物館典藏6月登台
2025/3/12 16:42（3/12 17:01 更新）
（中央社記者王寶兒台北12日電）美國紐約大都會藝術博物館典藏6月將首度登台，集結81件作品為「美國大都會博物館名作展」，呈現印象派到現代主義流變，這也是故宮北院第二展覽館整修後的首檔正式展覽。
國立故宮博物院今天發布新聞稿表示，故宮與美國大都會博物館的友好交流可追溯至1961年，當時院藏精品遠赴大都會博物館展出，1996年更舉辦「中華瑰寶展」巡迴全美4大城市，吸引近百萬觀眾。
今年為故宮100週年院慶，故宮表示，為讓民眾在台灣即可欣賞國際級藝術作品，故宮攜手時藝多媒體特別引進大都會博物館珍藏，共同呈獻「從印象派到現代主義－美國大都會博物館名作展」，邀請民眾飽覽從印象派到早期現代主義的藝術精華。
「從印象派到現代主義－美國大都會博物館名作展」由大都會博物館策展，特別遴選藏家雷曼（Robert Lehman）捐贈給大都會博物館的珍貴藏品來台。1969年雷曼辭世，其基金會向大都會博物館捐贈橫跨700年、總計2700件世界名作，而雷曼收藏為過去一世紀間美國最為重要的私人藝術收藏之一。
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此次展覽精選其中81件繪畫和素描，作品範圍從印象派、後印象派到早期現代主義，跨越19世紀中葉至20 世紀中葉，並精選38位藝術家的經典名作，涵蓋印象派領導人物雷諾瓦、後印象派大師梵谷與塞尚、色彩的遊戲家馬諦斯，以及考特、高更、秀拉、畢沙羅等知名畫家。
「從印象派到現代主義－美國大都會博物館名作展」早鳥優惠票將在3月13日至31日限時發售，而展覽將在6月14日至10月12日展出。（編輯：張雅淨）1140312
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