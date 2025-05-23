台灣文化in大阪世博 百場活動宣傳奇蹟之島

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（中央社記者楊明珠、戴雅真東京23日專電）2025年世界博覽會（大阪關西世博）人氣愈來愈旺，文化部將於8月推出「We TAIWAN 台灣文化in大阪．關西世博」活動，把各類型文化藝術帶到大阪。文化部次長王時思表示，希望透過這場全世界交流的活動，讓參觀者透過不同面向更深入認識台灣。

大阪關西世博開幕至今1個多月，參觀人數漸入佳境，從5月13日至20日，入場的一般觀眾人數連續8天突破10萬人，接下來進入暑假，預料將吸引更多人潮。

文化部延續去年巴黎文化奧運經驗，將於8月2日至20日於大阪推出「We TAIWAN 台灣文化in大阪．關西世博」活動，透過社群、結合新科技與各類型文化藝術，匯聚來自台灣與日本的38組藝術家、超過545名團隊成員，展開129場次演出，以及2個週末的市集活動，向國際觀眾述說台灣的獨特。

文化部22日在東京舉辦說明會，為活動預熱，預告屆時會播出有關大阪1970年主辦世博的影片，引發日本媒體特別關注。「萬博追蹤」在1970年製作，由翁倩玉、馮海、傅碧輝、魏蘇、陳國鈞主演。

王時思表示，這部電影以1970年大阪萬博會為背景，把當時情境全部記錄下來，可以看到鏡頭前重現了55年前的大阪萬博會，是非常珍貴的一段影片。為了這次活動特別進行影片修復，但因為修復相當耗時，因此在8月的活動將播放精華剪輯，9月與大阪亞洲影展合作，進行完整的全片首映。

王時思說，從地震到疫情時的互助，台灣與日本的友情與關係已經到達一個新的境界。根據去年統計，到日本旅遊的台灣人有600多萬人，可以說有1/4的人口在一年內都到過日本。對台灣人來說，日本有事就是台灣有事，更何況是大阪世博這樣的喜事，因此懷著非常開心的心情來參加。

她指出，今年的大阪世博主題「創造閃耀生命光輝的未來社會」，帶入了生命議題，牽涉到生命的哲學，更適合用文化來回答，因此台灣將以「應援未來、奇蹟之島」回應世博主題。

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王時思受訪表示，大阪世博不是只有日本的活動，而是全世界的活動，所以會看到全世界都來到這裡，文化部當然希望趁機跟大家交流。這次活動不只是表演式的演出或展演，也把文學、電影、科技、藝術，甚至是傳統工藝都帶來，就是希望透過不同面向讓大家可以更深入認識台灣。

活動由方序中、吳季娟、游智維、林昆穎4名策展人共同策劃，透過遊戲能力、混融色彩、跨域創造、萬變氣場4大主題，以多種角度呈現台灣文化的多樣性與創造力，將在GRAND GREEN OSAKA、大阪市中央公會堂、中之島等地，以及透過遊戲，各自打造出可以體驗「台灣特色」的空間。（編輯：唐聲揚）1140523