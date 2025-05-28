世博奶奶「稱霸」大阪世博 花46天逛完所有場館

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（中央社東京28日綜合外電報導）日本76歲婦人山田外美代的足跡遍布世界各地舉辦的世界博覽會，而為人所知。她也沒缺席2025年世界博覽會（大阪關西世博），今天上午訪問完荷蘭館後，宣告參觀完所有場館。

讀賣電視台（ytv）報導，山田因為在2005年愛知世博與2010年上海世博天天入場參觀，而被取了「世博奶奶」的暱稱。

儘管她2005年時體弱多病，但在為期185天的展覽期間每天入場參觀愛知世博，迷上造訪各國的展覽館並跟工作人員互動。到了2010年上海世博，她則在會場附近租借公寓，並再度「全勤」，當時還被當地媒體報導，因而聲名大噪。

而她去年12月從愛知縣跟家人移居到大阪關西世博的會場附近，以便了解大阪風土民情以及就近交流，並在4月13日開幕起每天入場參觀，今天上午參觀完荷蘭館後，宣告在開幕第46天，參觀完所有場館。

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而相關單位也舉辦活動，紀念這件事情，荷蘭館則送她限定版玩偶等紀念品。

山田表示：「能以與日本長年保持友好關係的荷蘭作為最後一站，感到相當開心。」而她也提到未來目標是「希望進一步傳達日本的優點以及文化」。（譯者：楊惟敬/核稿：陳昱婷）1140528