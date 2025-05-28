加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 國際
大阪世博
新聞專題
大阪世博2/61
首頁 / 國際

世博奶奶「稱霸」大阪世博 花46天逛完所有場館

2025/5/28 11:52
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京28日綜合外電報導）日本76歲婦人山田外美代的足跡遍布世界各地舉辦的世界博覽會，而為人所知。她也沒缺席2025年世界博覽會（大阪關西世博），今天上午訪問完荷蘭館後，宣告參觀完所有場館。

讀賣電視台（ytv）報導，山田因為在2005年愛知世博與2010年上海世博天天入場參觀，而被取了「世博奶奶」的暱稱。

儘管她2005年時體弱多病，但在為期185天的展覽期間每天入場參觀愛知世博，迷上造訪各國的展覽館並跟工作人員互動。到了2010年上海世博，她則在會場附近租借公寓，並再度「全勤」，當時還被當地媒體報導，因而聲名大噪。

而她去年12月從愛知縣跟家人移居到大阪關西世博的會場附近，以便了解大阪風土民情以及就近交流，並在4月13日開幕起每天入場參觀，今天上午參觀完荷蘭館後，宣告在開幕第46天，參觀完所有場館。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

而相關單位也舉辦活動，紀念這件事情，荷蘭館則送她限定版玩偶等紀念品。

山田表示：「能以與日本長年保持友好關係的荷蘭作為最後一站，感到相當開心。」而她也提到未來目標是「希望進一步傳達日本的優點以及文化」。（譯者：楊惟敬/核稿：陳昱婷）1140528

#日本
#愛知縣
#大阪關西世博
#世界博覽會
#大阪世博
關西世博
大阪世博開幕1萬人合唱迎遊客 飛行表演因天候不佳取消[影]為大阪關西世博移居當地 世博奶奶拚每天進場
山田外美代
世博協會：TECH WORLD館展示最新技術 未來科技需共創
大阪世博
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
TAIWAN PLUS首次前進大阪 8月登場掀台灣文化旋風
14
更多編輯台推薦新聞：