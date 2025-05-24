中國前4月實際使用外資金額年減10.9%
2025/5/24 16:09
（中央社台北24日電）據官方發布，中國前4月實際使用外資（FDI）金額為人民幣3207.8億元（約新台幣1兆4435億元），比去年同期減少10.9%；全國新設立外商投資企業1萬8832家，年增12.1%。
中國商務部官網23日公布上述數據，並指1至4月全國實際使用外資金額跌幅較1至3月收窄0.1個百分點。
據發布，從行業看，製造業實際使用外資840.6億元，服務業實際使用外資2312.5億元，高技術產業實際使用外資967.1億元。其中，電子商務服務業、航空航太器及設備製造業、化學藥品製造業、醫療儀器設備及器械製造業實際使用外資分別增長137%、86.2%、57.8%和4.9%。
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從來源地看，東協地區實際對中投資增長42.9%；日本、瑞士、英國、韓國、德國實際對中投資分別增長74.2%、68.4%、54.6%、22.3%和12.3%（含透過自由港投資數據）。
中國官方正加大「穩外資」力度。中國商務部、國家發改委在今年2月公布「2025年穩外資行動方案」，推出擴大電信、醫療、教育等領域開放試點等20條具體措施。（編輯：謝怡璇/楊昇儒）1140524
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