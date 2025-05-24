國發會地方創生廊帶試點 台東長濱大展多元樣貌

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（中央社記者曾智怡台北24日電）國發會今年選定台東長濱鄉為地方創生廊帶的試點之一，今明兩天舉辦「自然醒慢活祭－淨心慢旅行」。國發會指出，從清晨瑜伽到夜晚星空音樂會，長濱以豐富活動展現地方創生的多元樣貌，讓造訪者找到與自然共鳴的節奏。

國發會和台東縣政府合作舉辦「自然醒慢活祭－淨心慢旅行」，國發會今天透過新聞稿表示，活動之一是「百人晨曦瑜伽」，清晨在長濱國中操場展開，由在地知名瑜伽老師帶領百名參與者，面朝太平洋、背靠海岸山脈，感受長濱的生命力。

系列活動將延續到秋季，包含「搖擺花海」將在金剛大道盛大綻放，一望無際的花海隨風起舞，成為遊客拍照打卡最佳場域。

夜晚則有「台東最美星空」觀星活動，國發會說明，台東擁有低光害、無高樓遮蔽的天然優勢，這次更將結合音樂與在地文化，打造專屬於長濱的星空音樂會。

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國發會表示，這次以長濱為地方創生廊帶的起點，不只是帶來一場場精彩活動，更希望長濱能成為一個讓人想停下腳步、深入探索的生活場域，不只能親近自然、感受在地文化的魅力，也能看見創意經濟、青年返鄉、永續旅遊正在發生，一步步打造出屬於長濱的獨特節奏。

展望未來，國發會強調，將持續與地方攜手合作，把更多創生行動落實到日常生活中，結合在地節慶、文化展演與地方品牌推廣，讓在地的好故事有更多被看見的機會，也讓青年與社區、旅人與土地有更多互動與連結。（編輯：楊蘭軒）1140524