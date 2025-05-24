川普擬課非美製iPhone關稅 投顧：台灣蘋概股恐承壓

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（中央社記者江明晏台北24日電）美國總統川普警告蘋果，擬對在美國銷售，但非美製造的iPhone課至少25%關稅，投顧認為，台灣蘋概股恐承壓；專家分析，蘋果可能會採取在美組裝iPhone，其他零組件從亞洲進口，並評估採用美國製造晶片，提高美國成分比例，降低關稅衝擊。

美國總統川普警告蘋果公司，其在美國銷售的iPhone若非在美國本土製造，可能被課徵至少25%關稅，他並進一步表示，徵稅對象不只蘋果，還包括韓國三星等所有手機製造商，預計6月底公布實施。

消息曝光後，蘋果股價下跌3.02%，收在195.27美元，加上美國總統川普23日表示，與歐盟貿易談判毫無進展，美國將對歐盟國家商品課徵50%關稅，台指期夜盤、美股電子盤也跳水重挫，台指期夜盤也大跌近400點，盤中低點在21072點附近。

台新投顧副總經理黃文清表示，對於非美國製造的iPhone在美國銷售，可會面臨25%的關稅，台灣蘋概股一定會承受壓力，畢竟部分產線拉到美國製造成本一定增加，會造成很大的疑慮，台灣這一波反彈的科技股又會面臨考驗。

此外，黃文清表示，市場原先預料，美國對等關稅將朝向和緩方式，與各國達成和解，許多國家股市幾乎都把先前的跳空缺口回補，有的國家甚至股市創新高，但川普揚言對歐盟課徵50%關稅，又讓市場覺得先前過度樂觀，未來似乎才進入真正的深水區，行情可能會陷入震盪。

對於川普警告蘋果公司，其在美國銷售的iPhone若非在美國本土製造，可能被課徵至少25%關稅，台灣經濟研究院資深分析師邱昰芳對中央社記者表示，川普的說法不只針對蘋果，還包含三星等所有美國進口的手機，蘋果目前是朝向印度製造，以分散中國製造關稅，但如果還是要面對高關稅，可能會考慮把最終端的組裝放在美國，其他零組件從亞洲進口，加上看能不能採用美國製造的晶片，提高美國成分的比例，降低關稅衝擊。

她進一步指出，目前觀察鴻海還在擴大印度投資，可能意味著蘋果iPhone要回到美國製造的可能性不是太高；由於美國市場是全球iPhone銷售的第三大國，僅次於中國和印度，銷量大概是全球的1到2成，供應美國的iPhone可能就會有客製化的供應鏈體系。

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整體而言，她表示，關稅戰「已經無法避免傷害，只能看如何將傷害降到最低」。在緯創與和碩逐漸淡出iPhone組裝事業後，鴻海是蘋果iPhone的主要合作夥伴，初估組裝廠受牽連最大，但整個蘋概股都要擔心因為銷售量下滑，導致營運衰退的影響。

邱昰芳點出，鴻海在美國擴大投資，本來是以AI伺服器為主，現在或許也能把iPhone組裝變為備案，在美國製造需求變大的狀況下，擁有相對彈性的應變空間。（編輯：翟思嘉）1140524