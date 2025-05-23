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川普再升高關稅威脅瞄準蘋果歐盟 金融市場震盪

2025/5/23 22:10（5/23 22:30 更新）
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美國總統川普揚言，對在美國銷售但不是在美國製造的iPhone課徵25%的關稅。圖為紐約曼哈頓第五大道蘋果直營店。（中央社檔案照片）
美國總統川普揚言，對在美國銷售但不是在美國製造的iPhone課徵25%的關稅。圖為紐約曼哈頓第五大道蘋果直營店。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國總統川普今天再度升高貿易威脅，將矛頭指向智慧手機巨擘蘋果（Apple）及整個歐洲聯盟（EU）。近幾週來因關稅緊張降溫而氣氛有些和緩的全球市場，應聲再陷入動盪。

路透社報導，川普（Donald Trump）揚言對在美國銷售但不是在美國製造的iPhone課徵25%的關稅，他還表示會建議6月1日起對歐盟課徵50%關稅，這將讓歐洲製造商銷往美國的精品、藥品和其他貨品面臨重稅。

金融市場聞訊下跌，美國股市標準普爾500指數期貨盤前挫跌1.5%，道瓊歐洲600指數（Stoxx 600）則是重摔2%。

蘋果盤前交易股價重挫3.5%，其他科技業巨擘的股價也跟跌。川普並未就蘋果的關稅警告提出時間表。

City Index暨Forex.com的分析師拉薩克札達（Fawad Razaqzada）在客戶報告中寫道：「所有關於貿易協議的樂觀氣氛在幾分鐘內、甚至是幾秒之內消失殆盡。」

歐盟執委會（European Commission）發言人表示，歐盟負責貿易事務的執行委員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）今天下午將與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）通話，在此之前歐盟執委會不予置評。（譯者：劉淑琴/核稿：張正芊）1140523

川普揚言對歐盟徵50%關稅 歐股聞訊重挫

（中央社巴黎23日綜合外電報導）美國總統川普（Donald Trump）今天在社群媒體發文說，建議對從歐洲聯盟（EU）進口至美國的商品課徵50%關稅，自6月1日起實施。歐洲股市聞訊重挫。

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法新社報導，格林威治時間12時8分，法國巴黎股市CAC 40指數重挫2.8%，德國法蘭克福股市DAX指數則是大跌2.5%。

川普在社群媒體上聲稱，美歐關稅談判「毫無進展」。（譯者：劉淑琴/核稿：陳正健）1140523

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