資安法修法遭疑擴張調查權 數發部：屬常見行政程序

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（中央社記者蘇思云台北23日電）立委質疑資安法修法版本中，數發部針對重大資安事件後發動的行政調查，恐有無限擴張行政調查權的疑慮。數發部今天表示，這是行政機關釐清事實常見的行政程序，非資安法獨有作法，像是公平交易法、商品檢驗法、電信管理法都有類似規定。

立法院交通委員會5月22日審查通過資通安全管理法（資安法）修正案部分條文，國民黨立委葛如鈞質疑，重大資安事件發生後的行政調查權恐成為無限上綱的「帝王條款」，主管機關只要想調查哪個人，他就是「受調查者」，擔心有無限擴大行政調查權的疑慮。

數發部今天晚間發布新聞稿，資通安全管理法修正草案第25條規定，是為了調查特定非公務機關發生重大資通安全事件，中央目的事業主管機關得請當事人或關係人到場陳述意見、提出獨立第三方機構出具的鑑識或調查報告，或派人前往當事人或關係人處所進行必要檢查。

數發部指出，受調查者僅限重大資通安全事件的當事人及關係人，並不包含一般民間企業與個人。公平交易法、商品檢驗法、電信管理法等，都有類似的規定，為現行行政機關為釐清事實常見的行政程序，非資安法獨有，而且這跟刑事偵查的搜索、扣押等程序完全不同，不能混為一談。

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數發部解釋，目前依資安法規管的「特定非公務機關」約350家，範圍限定在關鍵基礎設施提供者、公營事業，以及受政府捐補助的全國性財團法人。這些機關一旦「發生重大資安事件」，恐影響政府及社會功能運作，對國家安全或利益具有重大影響，行政調查可釐清資安攻擊與駭侵的原因，防止資安攻擊擴散。

資安法自2018年6月6日制定公布，數發部指出，2019年資安法正式實施以來，部分條文已經無法有效回應新興資安風險與管理需求，盼各界支持資通安全法修法草案。（編輯：張均懋）1140523