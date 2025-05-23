深化司法合作交流 歐洲經貿辦事處長拜會法務部

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（中央社記者林長順台北23日電）法務部指出，歐洲經貿辦事處處長谷力哲（Lutz Güllner）今天下午拜會法務部，雙方就台灣推動人權保障、禁止酷刑公約、死刑政策及台歐間司法合作等多項議題，進行廣泛且深入的交流。

谷力哲下午在副處長卡斯（Lukas Gajdos）等人陪同下拜會法務部。法務部由政務次長徐錫祥代表接見外，並由法制司司長洪家原及檢察司、國際及兩岸法律司等相關單位代表共同出席，表達誠摯歡迎。

法務部表示，在會中，法務部首先向歐盟代表說明台灣推動公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約的進展，強調台灣長期秉持開放、多元、包容原則，制度性納入民間團體參與撰寫國家報告與國際審查過程。

另外，法務部去年已完成兩公約第四次國家報告的民間審查，籌備中的115年國際審查也將廣邀民間代表及國際專家參與，誠摯歡迎社會各界共襄盛舉。

針對歐盟關切的禁止酷刑議題，法務部表示，刑法有明定公務員對人民施加凌虐或不當對待的相關罪責，並已就法制明確性進一步研議。

有關死刑政策發展，法務部部重申慎用死刑、重視人權保障的態度。憲法法庭所作113年度憲判字第8號判決，明確限定死刑須適用於情節最嚴重之犯罪，並符合最嚴密之正當法律程序，法務部部也配合推動相關法律的修法作業，期待與國際社會持續保持對話，凝聚共識，以共同推動人權保障與刑事司法制度的進步。

在國際司法合作方面，雙方亦就如何強化台歐間刑事司法合作，特別是在數位時代網路犯罪調查、電子證據取得、數位偵查能力建構等面向進行交流。

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法務部指出，台灣已於112年成為「歐洲司法網路犯罪網絡」（EJCN）聯繫窗口，並期望未來能比照參與歐洲司法網絡（EJN）模式，深化交流與合作。

法務部表示，台歐共享民主、人權與法治核心價值，未來將持續透過多元平台與國際夥伴深化合作，推動人權保障與刑事司法制度現代化，並期待與歐盟建立更緊密的司法交流機制。（編輯：張銘坤）1140523