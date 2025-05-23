最高檢與國防部編軍法三策 攜手守護軍紀與國安

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（中央社記者林長順台北23日電）最高檢察署今天舉行「軍法三策」新書發表會。國防部長顧立雄指出，軍法三策是國防與司法攜手守護軍紀與國安的里程碑。法務部長鄭銘謙表示，這是第一線承辦檢察官、部隊法制官寶貴參考資料。

最高檢察署透過31名檢察官及9名軍事法制官針對重大軍法違紀案件撰寫案例分類編纂2025「軍法法令彙編」、「軍法案件偵查彙編」、「軍法案例宣導彙編」，今天在台灣高檢署博愛講堂舉行新書發表會，顧立雄、鄭銘謙、檢察總長邢泰釗及多名法務部、國防部官員與會。

邢泰釗表示，軍法三策的編纂目的，是在做好傳承，因應未來修正軍事審判法、恢復軍事審判後的交接工作。國軍乃國之干城，軍紀為軍隊之命脈，貫徹軍紀有賴司法作為後盾。

他說，本書的目的在貫徹、落實檢察與軍事機關聯繫會議的相關決議，增進檢察與軍事機關辦理軍法案件專業智能，並提供法紀宣導、犯罪預防，同時進行傳承與交接。

顧立雄指出，這是一項具指標性意義的合作，更是國防與司法攜手守護軍紀與國安的里程碑。期許未來，國防部能夠與司法體系持續深化交流，攜手共同兼顧守護國家安全的使命。

鄭銘謙表示，法務部與國防部多有密切合作，為健全軍事審判制度而共同努力。如有需要，法務部日後亦將全力協助國防部，以促進軍事審判制度的現代化、專業化，兼顧公平效率與人權保障。

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最高檢察署指出，「軍法法令彙編」 彙整辦理軍法案件相關重要法令、函文、107至113年檢察與軍事機關業務聯繫會議提案決議及辦理軍法案件檢核表等。

「軍法案件偵查彙編」與「軍法案例宣導彙編」按陸海空軍刑法條文架構，依序編列違反職役職責類、違反長官職責類、違反部屬職責類、違反效忠國家職責類、機關安全類、貪瀆類、性別關係類與其他案件類等8大類，共收錄53篇文章。（編輯：張銘坤）1140523