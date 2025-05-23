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黃博多8局好投、宋晟睿猛打賞 兄弟奪下3連勝

2025/5/23 21:51（5/23 22:28 更新）
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中華職棒中信兄弟隊洋投黃博多（Humberto Castellanos）23日先發對上統一獅隊，主投8局刷新個人中職生涯新高，僅失1分非責失分，最終兄弟以4比1擊退獅隊，奪下3連勝。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年5月23日
中華職棒中信兄弟隊洋投黃博多（Humberto Castellanos）23日先發對上統一獅隊，主投8局刷新個人中職生涯新高，僅失1分非責失分，最終兄弟以4比1擊退獅隊，奪下3連勝。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年5月23日
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（中央社記者楊啟芳台北23日電）中華職棒今天在台南棒球場的賽事，中信兄弟宋晟睿演出3安猛打賞、包辦2分打點，加上洋投黃博多8局失1分（非責失分）好投，終場兄弟以4比1擊退統一獅隊，奪下3連勝。

兄弟在2局上率先展開攻勢，許基宏選到保送後，詹子賢、宋晟睿都敲出安打，攻下1分；4局上許基宏、詹子賢、宋晟睿、黃韋盛接連敲安打，再攻下1分，最後在2出局滿壘時，岳政華敲出右外野深遠飛球，右外野手邱智呈演出撞牆超美技接殺，幫助獅隊減少失分。

兄弟8局上再有分數進帳，許基宏、宋晟睿都敲二壘安打，攻下1分後，黃韋盛再敲1打點安打；8局下獅隊追回1分，不過最終兄弟還是以4比1擊退獅隊，由演出3安猛打賞、守備也有美技演出的宋晟睿獲選為單場MVP。

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兄弟先發投手黃博多（Humberto Castellanos）此戰用98球投滿8局，刷新個人中職生涯新高，被敲出6支安打，投1次保送、5次三振，僅失1分非責失分，奪下本季第5勝；接著黃恩賜後援投1局，沒有掉分，搶下本季第11次救援成功。

獅隊先發投手布雷克（Brock Dykxhoorn）則是用104球投6局，被敲出7支安打，投1次保送、4次三振，失掉2分，最後吞下敗投。（編輯：張銘坤）1140523

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