台灣動物福利蛋出口 外銷帛琉首批8萬顆裝櫃

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（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）苗栗縣造橋鄉茂林畜牧場生產非籠飼動物福利雞蛋，透過縣農會引薦將銷往南太平洋友邦帛琉，今天完成首批8萬顆封櫃作業。

苗栗縣政府指出，此次外銷雞蛋來自造橋鄉茂林畜牧場，該場飼養約4萬隻蛋雞，年產量逾1095萬顆雞蛋，全場採用全自動密閉水簾式環境控制系統與自動集蛋系統，並執行24小時薰蒸消毒與嚴格人車分流控管等高規格防疫措施。

茂林畜牧場負責人林智傑曾獲第32屆全國模範農民，主張「快樂的雞，自然有好蛋」堅持友善畜牧經營，蛋品通過戴奧辛與藥物殘留檢測，並通過中央畜產會產銷履歷、友善生產標章雙認證及台灣動物社會研究會的友善雞蛋聯盟、動物福利標章雙認證，飼養過程符合台灣與歐盟動物福利標準。

畜牧場下午完成首批雞蛋出口封櫃作業，並在造橋鄉公所旁舉行記者會，宣告8萬顆國產動物福利雞蛋即將進軍南太平洋友邦帛琉，並在當地最大零售通路WCTC超市上架；苗栗縣副縣長邱俐俐、縣農會理事長張漢堂、造橋鄉長徐連斌等人共同見證。

茂林畜牧場指出，這次出口作業，通過農業部動植物防疫檢疫署檢疫，並由苗栗縣動物保護防疫所核發動物衛生健康證明書，證實畜牧場1年內未發生法定傳染病，完全符合帛琉進口檢疫規範。

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林智傑告訴中央社，帛琉因地理與資源條件限制，對進口食品高度依賴，感謝苗栗縣農會引薦，透過美尚國際貿易有限公司代理拓銷，在克服檢疫、運輸與通路開發等挑戰下，成功為台灣雞蛋打開海外市場。

林智傑說，不同於以往傳統雞蛋，這是國產動物福利雞蛋首次通過官方檢疫後正式出口，意義非凡，讓世界再次看見台灣農業實力，他推廣動物福利蛋多年，「感覺越來越有希望」。（編輯：張銘坤）1140523