路透：鴻海擬競標新加坡封測大廠UTAC

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（中央社香港23日綜合外電報導）路透社引述知情人士說法報導，鴻海科技集團可能競標新加坡半導體封裝與測試大廠聯合科技控股（UTAC），該交易估值可能約為30億美元。

2名消息人士透露，聯合科技控股的母公司中國私募股權公司智路資本（Wise Road Capital），已委託傑富瑞集團（Jefferies Group）主導出售程序，預計5月底前收取不具約束力的報價。

由於事涉機密，2名消息人士均不願透露姓名。鴻海科技集團和傑富瑞集團拒絕置評；聯合科技控股和智路資本未立即回應置評請求。

全球晶片製造近幾年持續受到與國家安全和技術競爭相關的擔憂所困擾，尤其是美國與中國之間的競爭。

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聯合科技控股1997年在新加坡成立，提供半導體晶片封裝與測試服務，這些晶片的終端用途包含消費性電子產品、電腦、安全裝置及醫療設備等領域。

根據聯合科技控股的網站，除了新加坡，該公司在泰國、中國和印尼也設有生產設施，全球銷售網路則涵蓋美國、歐洲及亞洲。（譯者：洪啓原/核稿：嚴思祺）1140523